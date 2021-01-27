«التقنية العليا» ومعهد (ICAI) بالهند يتعاونان لإعداد كفاءات في المحاسبة

المصدر: دبي - البيان

وقعت كليات التقنية العليا ومعهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في الهند (ICAI) اتفاقية في مجال البرامج الدراسية المتعلقة بالمحاسبة والمالية لدعم الطلبة في الحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة تتعلق بالقطاع المالي ما يمكنهم من الاطلاع على أحدث التقنيات والمهارات التي يتطلبها هذا القطاع اليوم ومن التمتع بالجهوزية لسوق العمل.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأتول كومار غوبتا رئيس معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، بحضور مسؤولين من الجانبين.

ووفقاً للاتفاقية سيقدم معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في الهند (ICAI) الدعم الفني لكليات التقنية العليا من خلال مراجعة مناهجها الدراسية الحالية المتعلقة بمجالات المحاسبة والمالية، ويقدم مدخلات واقتراحات بناءً على التوجهات الحالية والتطورات في مجال التكنولوجيا في شكل ورش عمل وبرامج شهادات معتمدة للحصول على شهادات مهنية متخصصة، كما سيقدم المعهد توصياته بطرح مساقات أو وحدات دراسية جديدة أو منقحة من شأنها أن تسهل لطلبة الكليات اجتياز امتحان (ICAI) المهني التقني للحصول على عضوية المعهد.

كما سيقدم المعهد الدعم الفني لإجراء امتحان ICAI المهني للطلبة المؤهلين في الكليات لامتحان دورة الكفاءة المهنية المتكاملة (IPCC) التي يعقدها المعهد، وسيتعاون المعهد مع الكليات على تقديم الحلقات الدراسية والورش التدريبية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الكليات، مع دعوة المتحدثين الضيوف وعقد ورش عمل حول موضوعات تشمل ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وبرنامج إكسل المتقدم، وتحليل البيانات، والمجالات الأخرى ذات الصلة ضمن برامج الشهادات المهنية.

دعم

وذكر الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أهمية التعاون مع معهد المحاسبين بالهند لدعم إعداد الكفاءات للعمل في القطاع المالي ومواكبة التطورات المهارية والتكنولوجية المتسارعة في هذا القطاع الحيوي، وبما يتماشى مع استراتيجية الكليات الرامية لتمكين الطلبة من الحصول على شهادات احترافية معتمدة عالمياً في تخصصاتهم ليكونوا قادة فنيين في تخصصاتهم في سوق العمل.

وأضاف الدكتور الشامسي إن معهد المحاسبين القانونيين الهندي يعد من أكبر الهيئات المحاسبية المعترف بها عالمياً، ولديه خبرة واسعة في مجال التعليم والتطوير المهني والحفاظ على أعلى معايير المحاسبة والتدقيق والمعايير الأخلاقية، وإن التعاون معه سيدعم تطوير البرامج المحاسبية في الكليات وخاصة الجانب المهني والتطبيقي بالإضافة إلى تعزيز فرص تدريب وتوظيف الطلبة من خريجي هذا التخصص بالشراكة مع المعهد.

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