مركز لإعطاء اللقاح في كلية فاطمة للعلوم الصحية بعجمان

المصدر: (عجمان - وام)

افتتحت منطقة عجمان الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكلية فاطمة للعلوم الصحية.. مركزاً جديداً لتقديم لقاح ضد فيروس «كورونا»، في مبني الكلية، الذي يقع في منطقة الرقايب بعجمان.

وقال حمد الشامسي مدير منطقة عجمان: إن افتتاح هذا المركز، له دلالة عظيمة، حيث تحمل الكلية اسم رمز وطني كبير، يتمثل في سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حيث أصبحت الكلية تمثل معلماً علمياً وحضارياً متميزاً في إمارة عجمان، تسهم بصورة مشرقة في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة في المجال الطبي، بفضل مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي الدائم التي توفره قيادتنا الرشيدة، لصناعة الكفاءات الوطنية المتميزة في التخصصات الطبية.

وأضاف أن المركز الجديد، يقدم خدماته للمواطنين، وكذلك لجميع موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية، الاتحادية منها والمحلية بعجمان، وللأعمار من 18 سنة فما فوق.

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