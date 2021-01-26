«بريطانية دبي» الأولى عربياً في الأبحاث

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشف البروفيسور عبد الله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية بدبي، لـ«البيان»، عن أن الجامعة حصدت المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي في مجالات البحث العلمي، وحازت المرتبة الأولى في عدد الأبحاث الخاصة بالهيئة التدريسية، والمركز الثالث على مستوى الوطن العربي في عدد استخدام الأبحاث والإشارة لها.

وأفاد بأن الجامعة جاءت ضمن أفضل 60 جامعة على مستوى الوطن العربي بحسب التصنيف الذي تعده مؤسسة «كيو أس» والخاص بترتيب الجامعات بشكل عام والجامعات العربية بشكل خاص.

وأكد البروفيسور الشامسي، أن حكومة دبي سعت منذ تأسيس الجامعة لأن تكون الجامعة البحثية الأولى على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أهمية البحث العلمي في إعداد جيل جديد من الباحثين المؤهلين في التخصصات المتنوعة، والمساهمة في رسم خارطة علمية وتنموية شاملة، ورفد المجتمع البحثي المحلي والإقليمي والعالمي ببحوث متخصصة، وتعزيز الابتكار في القطاعات كافة.

وتابع بأن حصول الجامعة على هذه المراكز في التصنيف يأتي لتحقيق رؤية حكومة دبي التي قدمت الدعم اللازم من أجل النهوض بمسيرة الجامعة الأكاديمية وتعزيز أدواتها العلمية ورفع إمكانيات الهيئة التدريسية والطلابية على حد سواء.

تصنيف

وأكد أن هذا الإنجاز بحصول الجامعة على هذا التصنيف المميز، يعزز اسم الإمارات ضمن أفضل دول العالم في تشجيع البحث العلمي، وتنمية المواهب الوطنية، وتحليل التحديات الاستراتيجية المستقبلية في جميع القطاعات الحيوية، وابتكار نماذج وحلول لهذه التحديات بالشراكة مع الشركات والمؤسسات البحثية العالمية.

وأشار إلى أن الجامعة البريطانية بدبي تلعب دوراً مهماً في ترجمة رؤية الإمارات الاستباقية، من خلال تقديم أبحاث متخصصة للعبور للمستقبل تتضمن التركيز على البحث والتطوير في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز مسيرة الدولة الريادية في التنمية المستدامة، كما تسهم في رفد صناع القرار بأبحاث علمية تترجم توجه الحكومة في أن تكون أسرع في اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات واقتناص الفرص واستشراف المستقبل برؤية استباقية وصولاً لتحقيق أفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد.

وأشار البروفيسور الشامسي أنه وفي إطار البحث العلمي ركزت الجامعة على برامج الماجستير والدكتوراه بشكل كبير، كما تم اعتماد برنامج جديد في مجال القانون التجاري، وبرنامج آخر في الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال.

وأضاف أن الجامعة تستعد من أجل الدخول في التصنيف خلال العام القادم، آملين أن تستمر في المراتب الأولى عربياً، وأن تحصد مراتب متقدمة عالمياً.

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