«هيئة المعرفة»: لقاح «كورونا» ليس إلزامياً ونشجع الجميع على أخذه

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أوضحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن لقاح «كوفيد 19» ليس إلزامياً، ولكنها تشجع ‏العاملين في القطاع التعليمي والطلبة ممن تنطبق عليهم الشروط بالمبادرة لأخذ اللقاح، وذلك من أجل توفير بيئة آمنة للطلبة.

وتفصيلاً كشفت الهيئة عبر موقعها، أن مسألة أخذ اللقاح من عدمه تعود إلى كل فردٍ منا، ولكنها تشجع على أخذ اللقاح، وذلك من أجل التغلب على الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأوضحت أن الدولة توفر اللقاح بالمجان لكافة المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أنها تشجع المعلمين والكوادر المدرسية والطلبة على أخذ اللقاح، بما يتماشى مع معايير وإرشادات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة مجتمعاتنا المدرسية.

ولفتت إلى أن المدارس يمكن أن تقدم حوافز ودعماً إضافياً لمعلميها وكوادرها لتشجيعهم على أخذ اللقاح.

وأكدت الهيئة أن فحص PCR إلزامي فقط في حال ظهور أعراض «كوفيد 19»، وذلك بما يتماشى مع إجراءات الصحة والسلامة الصادرة عن حكومة دبي.

ولفتت إلى أن فحص PCR ليس إلزامياً في حال عدم وجود أية أعراض لفيروس «كوفيد 19».

وأكدت ‏الهيئة على أهمية تحلّي أولياء الأمور والمعلمين والمدارس بالمسؤولية المطلوبة في هذه المرحلة الحرجة، وقيام كل منهم بدوره حفاظاً على صحتهم وصحة مجتمعهم.

وفي إطار الجهود المبذولة ضمن برنامج التطعيم الوطني، زار فريق من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مركز التطعيم الجديد بالقرب من مدينة دبي الطبية، والذي يستقبل جميع الكوادر التعليمية لتلقي لقاح «كوفيد 19».

وشهدت المراكز المخصصة في دبي للمعلمين إقبالاً من التربويين والموظفين والعاملين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على التطعيم، ما يعكس مدى الوعي والحرص من قبل الكوادر التربوية على الوقاية من المرض.

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