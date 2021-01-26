«حمدان التعليمية» تدعم جهود «اليونيسكو» لنشر التعليم بمليون دولار

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عن دعمها صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم - اليونيسكو، المتخصص في تمويل المبادرات والمشاريع في مجال دعم التعليم، بمبلغ مليون دولار.

وقال الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز:

«تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، الرئيس الأعلى للمؤسسة، لتعزيز التعاون الدولي، ودعم التعليم حول العالم، من خلال الشراكة مع منظمة اليونيسكو، دعمنا في المؤسسة، صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم – اليونيسكو، بمبلغ مليون دولار، لتمويل المشروعات المشتركة الهادفة إلى توفير سبل التعليم المناسب لكل مستحقيه».

وأضاف الدكتور المهيري: «إن الهدف الرئيس من دعم الصندوق، هو تعزيز جهود اليونيسكو في تأهيل المعلمين، وإكسابهم مختلف المهارات والعلوم، من أجل الارتقاء بكامل منظومة التعليم، في العديد من المجتمعات في مختلف دول العالم. وفي هذا الإطار، قد تم تمويل ورعاية ثلاثة مشاريع، منذ إنشاء الصندوق.

والتي تشمل مشروع إحصاء المعلمين في مرحلة التعليم قبل الابتدائي، ومشروع منصة المعرفة حول سياسات وممارسات وأبحاث المعلم، إضافة إلى استضافة المنتدى الثاني عشر في حوار السياسات».

وفي ما يخص مشروع إحصاء المعلمين في مرحلة التعليم قبل الابتدائي، فقد تم توقيع اتفاقية تمويل المشروع في فبراير 2019، من خلال صندوق حمدان – اليونيسكو. ومن المقرر استخراج النتائج النهائية للمشروع في عام 2021.

دعم

وقال الدكتور المهيري: «دعمنا لمشروع إحصاء المعلمين في مرحلة التعليم قبل الابتدائي، يأتي من إيماننا بأن الجودة في مرحلة التعليم قبل الابتدائي، له أهمية كبرى، لضمان تعلم الطفل ونموه في المراحل اللاحقة، بالإضافة إلى تعزيزه ضمان فعالية النظام التعليمي. وقد تم إقرار هذه الأهمية عالمياً، حيث أدرجت منظمة اليونيسكو، أهمية التعليم قبل الابتدائي، ضمن خطتها للتنمية المستدامة لعام 2030».

وتنطلق أهمية هذا المشروع، من واقع أن المعلمين هم الحلقة الأساسية، لضمان جودة التعليم، إلا أن العديد منهم لا يحظون بالتدريب الكافي، ويواجهون العديد من التحديات، بسبب عدم توفر الدعم المناسب وبيئة العمل الملائمة. وهذه التحديات، تتطلب تدخلات مدعومة بالأدلة على صعيد السياسات، لدعم وتعزيز القدرات والمستوى المهني والاستقرار الوظيفي.

ولكن المعلومات المتوفرة بشأن التدريب الذي يحصل عليه المعلمون، وظروف عملهم، وممارساتهم واحتياجاتهم في قطاع التعليم قبل الابتدائي، محدودة، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

وأضاف الدكتور المهيري: «نفخر في المؤسسة، بأننا من خلال الصندوق، قد دعمنا إطلاق مشروع إحصاء خاص بالمعلمين في مرحلة التعليم قبل الابتدائي، لسد الثغرة القائمة على صعيد البيانات والأدلة، وذلك عبر إعداد أداة مشتركة لإجراء إحصاء المعلمين والإداريين في مرحلة التعليم قبل الابتدائي».

منصة المعرفة

تم توقيع اتفاقية تمويل مشروع منصة المعرفة حول سياسات وممارسات وأبحاث المعلم، في فبراير 2019، من خلال «صندوق حمدان ـ اليونيسكو». وتم إطلاق المنصة رسمياً في 5 أكتوبر من عام 2020، أثناء حفل تكريم الفائزين في «جائزة حمدان ـ اليونيسكو»، لدورتها السادسة، والذي صادف اليوم العالمي للمعلم.

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