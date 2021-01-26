المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل لأكاديمية صيانة الطائرات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، اعتباراً من 31 يناير الجاري حتى 4 مارس المقبل.

وحددت الوزارة 4 شروط للقبول:أن يكون من مواطني الدولة، أو من أبناء المواطنات، ويشترط الحصول على معدل لا يقل عن 85% في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، ويكون نسبة حضور الطالب لا تقل عن 90% في الصف الثامن وحصوله على سجل سلوكي متميز، ويشترط اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

انضم أكثر من 300 طالب وطالبة إلى أكاديمية «صيانة الطائرات» خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021، في الصفين التاسع والعاشر ضمن المسار المتقدم، وذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة في تطوير أكاديمية صيانة الطائرات وتحقيق المخرجات المطلوبة لتخريج جيل من الكوادر الإماراتية المهنية المختصة في صيانة الطائرات، التي تأتى ضمن مشروع (الأكاديميات المتخصص للطلبة المواطنين).

وأوضحت الوزارة أنها قامت بالتوسع في هذا التخصص، حيث بلغ مجموع الطلبة المنتسبين للأكاديمية عند افتتاحها في العام الدراسي السابق 2019-2020، 80 طالباً وطالبة على مستوى الدولة، في حين بلغت أعداد الطلبة المنتسبين للأكاديمية في العام الدراسي الحالي أكثر من 300 طالب وطالبة في 16 مدرسة بنين وبنات موزعة في جميع أنحاء الدولة.

وتؤهل الأكاديمية الطلبة إلى امتحانات رخصة صيانة الطائرات، وتمنحهم عدد ساعات معتمدة في بعض الكليات التطبيقية في تخصص صيانة الطائرات، وتمنحهم مؤهلات مهنية معتمدة من هيئة المؤهلات الوطنية.

التعلم الهجين

وفي خِضمِّ التطورات في وسائل ومنصات التعليم والتعلم واستحداث عملية التعلم الهجين، قامت الأكاديمية بدمج وسائل التعلم الإلكترونية المُفيدة في مساقات التدريس، حيث يتم استخدام برامج المحاكاة الفعَالة في الدروس اليومية ومنها على سبيل المثال منصة tinkercad والتي توفر للمتعلم القدرة على محاكاة صنع دوائر كهربائية وإلكترونية ومجسمات ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت دون الحاجة للأدوات اليدوية، بالإضافة إلى برامج محاكاة الطيران الحديثة Flight Simulation programs حيث تمنح هذه البرامج الطلبة محاكاة شاملة للطائرة وحركتها وهيكلها، وكذلك لما للمحاكاة من أهمية في هذا المجال، تم إنتاج مجموعة من الفيديوهات التعريفية والمواد الرقمية الخاصة بأكاديمية صيانة الطائرات وإتاحة الوصول لها بسهولة للطلبة على هيئة مكتبة رقمية ومنصات تفاعلية للطلبة.

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