«تعليم أبوظبي» توسع برنامج التوجيه الجامعي والمهني بدورته الثانية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن زيادة كبيرة في إقبال الطلبة على التسجيل في الدورة الثانية من برنامج التوجيه الجامعي والمهني، إحدى المبادرات السنوية التابعة لبرامج إثراء الطلبة.

وعقب النجاح الكبير الذي حققته الدورة التجريبية في العام الماضي، انطلق برنامج التوجيه الجامعي والمهني بدورته الثانية الموسّعة في سبتمبر الماضي، والتي تستمر حتى يونيو 2021.

وتأتي توسعة دورة 2020 ـ 2021 استجابةً للطلب الكبير الذي استقطبته من طلبة مدارس أبوظبي، إذ شهدت دورة العام الحالي عودة 80% من طلبة الدورة الأولى للتسجيل، وإجمالي نسبة إقبال من الطلبة تصل إلى 4 أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

ويهدف برنامج التوجيه الجامعي والمهني إلى إعداد طلبة الصفوف 9 ـ 12 في مدارس أبوظبي للانتقال للمرحلة الجامعية، ومساعدتهم على تكوين رؤية واضحة عن مستقبلهم المهني، إلى جانب تعزيز إمكاناتهم من خلال تأهيلهم لاختبارات الرياضيات واللغة الإنجليزية القياسية، فضلاً عن استكشاف المسارات الأكاديمية والمهنية الملائمة لاهتماماتهم.

كما ويزوّد البرنامج المشاركين بالمؤهلات التي تتيح أمامهم فرصة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الرائدة محلياً عالمياً، والاستفادة من المنح الدولية المُقدمة من برنامج بعثات أبوظبي التابع لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

مسار

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت خلود الظاهري، مديرة إدارة عقود المنشآت التعليمية في دائرة التعليم والمعرفة: «أكدت الدورة الأولى من برنامج التوجيه الجامعي والمهني على حماسة جميع طلبة أبوظبي لاستكشاف مسار رحلتهم الأكاديمية ومستقبلهم المهني.

وبعد أن سجّل البرنامج مشاركة 261 طالباً وطالبة بعد إطلاقه في مارس 2020، شهد البرنامج نمواً متسارعاً ليبرز كمنصة فاعلة تساعد آلاف طلبة المدارس الخاصة والحكومية على تحقيق كامل إمكاناتهم.

ويشجع البرنامج الطلبة في الصف 9 ـ 12 على تعزيز مهاراتهم في الاختصاصات التي تحظى باهتمامهم، ويساعدهم في التخطيط للمسارات الجامعية والفرص المهنية المرتقبة والملائمة بعد استكمال المرحلة الثانوية».

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