التربية تعلن موعد بدء التقديم للالتحاق بأكاديمية صيانة الطائرات
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء التقديم للالتحاق بأكاديمية صيانة الطائرات للعام 2020/2021.
وذكرت الوزارة أن موعد قبول تسجيل الطلبات الإلكترونية يبدأ من تاريخ 31 يناير الجاري إلى 4 مارس المقبل.
وحددت الوزارة عدة شروط لقبول الطلبة..
-أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من أبناء المواطنات.
-الحصول على معدل لايقل عن 85% في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية.
-نسبة حضور لاتقل عن 90% في الصف الثامن وسجل سلوكي متميز.
-اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
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