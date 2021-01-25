التربية تعلن موعد بدء التقديم للالتحاق بأكاديمية صيانة الطائرات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء التقديم للالتحاق بأكاديمية صيانة الطائرات للعام 2020/2021.

وذكرت الوزارة أن موعد قبول تسجيل الطلبات الإلكترونية يبدأ من تاريخ 31 يناير الجاري إلى 4 مارس المقبل.

وحددت الوزارة عدة شروط لقبول الطلبة..

-أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من أبناء المواطنات.

-الحصول على معدل لايقل عن 85% في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية.

-نسبة حضور لاتقل عن 90% في الصف الثامن وسجل سلوكي متميز.

-اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

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