100 طالب من «مراكز مكتوم» ختموا القرآن الكريم عن بعد في 2020

المصدر: دبي - البيان

كشف التقرير السنوي لإدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن تتويج أكثر من 100 طالب ختموا كتاب الله تعالى، فضلاً عن حصول 45 طالباً على الأسانيد خلال عام 2020، باستخدام التقنيات والبرامج الإلكترونية المتطورة، حيث انتقلت جميع حلقات المراكز بكامل طاقتها من التعليم المباشر إلى التعليم عن بعد، خلال ثلاثة أيام عمل، من بداية الجائحة، دون انقطاع، وبنسبة 100 %، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية، بما يضمن سلامة المنتسبين.

وقال الدكتور عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، إن مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، تخرّج بشكل سنوي، مجموعة من الطلاب الحافظين لكتاب الله تعالى، بمستويات متقدمة، ينعمون بتعلم كتاب الله تعالى ومعانيه، عن طريق مختلف الأنشطة والبرامج التي تخدم القرآن الكريم، من خلال المتخصصين والأكفاء بتعليم القرآن الكريم، حيث اتخذت مراكز مكتوم، خطوات سريعة لاستمرارية حلقاتها القرآنية، وفعالياتها المتنوعة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، تحرص بشكل دائم على رعاية أهل القرآن وحملته، وأن الطلاب من خلال ختمهم القرآن، أضحوا ملمين بعلوم التجويد ومعاني القرآن العظيمة.

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