مدير «إقامة دبي»: استقدام الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم قرار إنساني ويوفر الاستقرار

المصدر: دبي ـ البيان

وصف اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم، بأنه قرار إنساني ويمكن الطلبة المقيمين من أن ينعموا بحياة مستقرة وسعيدة.

وأضاف بأن هذا القرار الإنساني يندرج ضمن سلسلة القرارات التي يصدرها سموه وتعكس نهج العطاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أرسى دعائمه المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، إلى جانب جهود دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتعزير التلاحم الأسري والمحافظة على كيانه وتماسكه، مؤكداً أن هذه الخطوة حكيمة، ولا سيما في الموقف الاستثنائي الذي يمر به العالم أجمع جراء جائحة «كوفيد 19».

وأشار المري إلى أن الإمارات مستمرة في نهجها لمواصلة عطائها وضمان الاستقرار لكل من يعيش على أرضها، وجعل حقوقهم الإنسانية فوق كل اعتبار.

وتابع: «نحن في إقامة دبي مستعدون لتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ القرارات التي تصدرها الدولة، ودعم كل ما يصب في مصلحة المواطن والمقيم».

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