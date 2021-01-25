استقدام الجامعيين لأسرهم يعزز الاستقرار النفسي ويشجع على التميز

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

ثمن طلبة مقيمون القرار، الذي اعتمده مجلس الوزراء والخاص بتنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم، متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام، وتوفير السكن الملائم.

وقالوا لـ«البيان»: إن هذا القرار يشجعهم على التميز في الدراسة، والاستقرار النفسي بوجود والديهم إلى جانبهم.

وقال الطالب ألهان أحمد: إن القرار يشجعنا على التميز في العلم، فضلاً عن أنه يدعم الاستقرار الأسري، مضيفاً، «إن دولة الإمارات عودتنا على إطلاق المبادرات والقرارات، التي تعزز جودة حياة الطلبة والمقيمين بشكل عام على أرضها الطيبة». من جهتها قالت الطالبة سناء محمد: «إن القرار يشجع العديد من أولياء الأمور على الحاق أبنائهم لا سيما الإناث منهم بالجامعات المختلفة في الدولة، لأن القرار سيسمح لهم بزيارة أبنائهم وبناتهم في أي وقت، والاطمئنان عليهم، ما يعزز دور الإمارات في نشر السعادة بين سكان الدولة».

وقالت الطالبة مريم نوير: إن القرار جاء في الوقت المناسب، وفي ظل معاناة العالم من تداعيات جائحة «كورونا»، والتي ضاعفت من مخاوف الطلبة وعائلاتهم على أبنائهم الدارسين في الخارج.

وأضافت: إن وجود عائلتي إلى جانبي خلال هذه المرحلة المهمة من حياتي سيقدم لي الدعم المعنوي الكبير، وسيبدد مخاوفي النفسية المتعددة، التي أسهمت الوحدة بمضاعفتها.

وتابعت: إن العائلة محور أساسي ومهم في حياة كل طالب، وإن التغييرات التي رافقت جائحة «كورونا» في نمط الحياة جعلت الطلبة يعانون من ضغوط نفسية كبيرة، وإن وجود عائلاتهم بالقرب منهم سيمنحهم القوة، ويقدم لهم الدعم المعنوي المطلوب.

وفي السياق ذاته تحدث الطالب نيكلش موهان عن أهمية وجود العائلة في حياة الطالب ولا سيما في الجانب المعنوي وقضاء حاجاته الأساسية وتوفير البيئة المناسبة له للدراسة والتفوق. وتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذا القرار الذي جاء ليدخل الفرح والسرور على الطلبة وعائلاتهم ولا سيما في ظل تداعيات جائحة «كورونا».

وتابع: "إن أجواء التعليم في جامعات الدولة رائعة ومتميزة، وتضم خليطاً متنوعاً من مختلف الجنسيات في العالم، وهو ما يضيف إلى الطالب تجربة فريدة، ويتيح له فرصة التعلم والاطلاع بالوقت ذاته على ثقافات متعددة، وكأنما الطالب يدرس في إحدى جامعات العالمية، لافتاً إلى أن تمكين الطلبة من استقدام عائلتهم سيجعل من الدراسة في الإمارات تجربة جديدة وأكثر متعة لطلبة وعائلاتهم.

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