تطعيم 93 % من موظفي جامعة الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أعلن الاستاذ الدكتور سامح غوانمه مدير جامعة الفجيرة عن مشاركتهم في حملة التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا عبر توفير اللقاح للموظفين وعائلاتهم داخل الحرم الجامعي ، انطلاقاً من إيمانهم في الحفاظ على صحة وسلامة موظفيهم ودعما لجهود الدولة في تحقيق التعافي الكامل، موضحا ان 93% من الموظفون بادروا بأخذ اللقاح حرصا منهم لتحصين انفسهم والمحافظة على سلامتهم وسلامة من حولهم من الإصابة بالفيروس، فيما استبعدت بعض الحالات لموانع صحية حالت دون تلقيهم اللقاح في الوقت الحالي .

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