هزاع بن زايد: الإمارات تراهن على أحدث التقنيات باليوم العالمي للتعليم

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أنه في اليوم العالمي للتعليم تواصل الإمارات الرهان على أحدث التقنيات والممارسات، ونشر سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «في اليوم العالمي للتعليم، تواصل الإمارات الرهان على أحدث التقنيات والممارسات، مقدمة في مواجهة «كوفيد19» تجربة نموذجية في التعليم عن بعد، ما يستلزم التعاون الكامل بين المدرسة والبيت، ودعم مختلف القطاعات للحفاظ على التنمية المستدامة، وضمان مستقبل الأجيال».

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