«ألف» تطلق تطبيقاً يعتمد الذكاء الاصطناعي لتعليم اللغة العربية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت شركة «ألف للتعليم» الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا التعليم، والتي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، تطبيق أرابيتس، وهو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة راغبي تعلم اللغة العربية على تطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة والتحدث والاستماع باللغة العربية.

وبالرغم من انتشار اللغة الإنجليزية كلغة للتواصل بين المقيمين في دولة الإمارات، فإن الفهم الجيد لأسس اللغة العربية يعد ميزة إضافية تيسر النجاح في مجال الأعمال والدراسة على حد سواء. لذلك تستهدف شركة ألف للتعليم أكثر من ستة ملايين مقيم غير ناطق باللغة العربية ممن يعملون في الدولة، بالإضافة إلى الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية في المدارس.

ونظراً لضيق الوقت وارتفاع تكاليف الحلول التقليدية لتحسين مستوى فهم وإجادة اللغة العربية بالنسبة لمعظم متعلميها، أطلقت «ألف للتعليم» تطبيق أرابيتس لجعل تعلم اللغة العربية أسهل وأكثر فاعلية لمحترفي الأعمال والطلاب من كافة الفئات والأعمار. ويأتي إطلاق التطبيق بعد أن طورت «ألف للتعليم» من خلال منصة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي ساعدت الطلاب على تحقيق نتائج تعليمية أفضل في المدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

فخر

وقالت الدكتورة أبرار عبد النبي، رئيسة قسم تطبيق أرابيتس وتقنيات الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية: نحن فخورون بإطلاق تطبيق أرابيتس لتعليم اللغة العربية مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعليم الكتابة والتعرف على الكلام المنطوق وتقديم ملاحظات حية للمستخدمين. اعتمدنا تسخير حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة للسماح للمستخدمين بالتفاعل وتطوير مهاراتهم في اللغة العربية وتحسينها، وذالك ليكتسب مستخدمو تطبيق أرابيتس ثقة أكبر في قدراتهم على التعلم والتطور. وأضافت د. أبرار عبد النبي: تم تصميم تطبيق أرابيتس من قبل خبراء في مجال التعليم وخبراء علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في اللغة العربية لمساعدة متعلمي اللغة على ممارسة وتحسين مهاراتهم بطريقة تتناسب مع قدرات كل فرد. إن أسلوب التعلم لهذا التطبيق هو أداة رائعة لتعليم اللغة العربية بصرف النظر عن عمر المتعلم أو مستوى كفاءته. هدفنا النهائي هو مساعدة الجميع على تعلم اللغة العربية والمساهمة في دعم جهود دولة الإمارات لتحديث طرق تعليم وتعلم اللغة العربية ونأمل أن نجعل تعلم اللغة العربية ممتعاً وسهلاً للجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز