جامعة الإمارات تطلق مشروع "فصل المستقبل" الأول من نوعه في الشرق الأوسط

المصدر: العين-داوود محمد

دشنت جامعة الإمارات، أول مشروع قاعة محاضرات جامعية ذكية في الشرق الأوسط، أطلق عليها مسمى " فصل المستقبل" تعنى بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع شركة "سيسكو" العالمية.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة الرئيس الأعلى للجامعة، بأن جامعة الإمارات لها دور ريادي ومحوري في بناء مستقبل أجيال يسهمون في صناعة وريادة المستقبل ، وأن الدولة تؤمن بأن المستقبل يصنعه أبناء الوطن، والارتقاء بالتعليم العالي و خلق مجتمع المعرفة، والتوسع في مجالات التصنيع والذكاء الاصطناعي، وربط جسور المعارف بين التخصصات المختلفة ببيئة تعليمية تحاكي طبيعة عمل القطاعات الصناعية، ومتطلبات الذكاء الاصطناعي استهدافاً لمتطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات والاستعداد للخمسين عام القادمة.

واشار معاليه إلى أن هذا النوع من الفصول الذكية يعزز من دور الجامعة في التعلم الذكي ،وخلق بيئة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتساعد الطلبة والباحثين في استخدام الأدوات الذكية والتقنيات المتطور في التعليم والبحث العلمي، وتوظيف المعرفة لهذه العلوم من الناحية التطبيقية وإنشاء أطر مفاهيمية جديدة تحاكي الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات والتخصصات العلمية. إضافة إلى توثيق الشراكة والتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية في مثل هذه التطبيقات .

من جهته أوضح شكري عيد - المدير التنفيذي لدى شركة سيسكو في منطقة الخليج أن دولة الامارات تحرص على الارتقاء بمستوى التعليم، وتسعى جاهدة إلى اقتطاف ثمار ما توفره التقنيات المتطورة والحلول الرقمية، تؤمن بأنَّ أساليب التعليم التقليدية لن تجذب طلاب هذا العصر وطموحاتهم، فضلاً عن إيمانها بأن التكنولوجيا هي مفتاح نجاح وازدهار المجتمع. ويترجم مشروع "فصل المستقبل" مدى التزام دولة الإمارات وأذرعها التعليمية الرائدة مثل جامعة الإمارات العربية المتحدة الارتقاء بقطاع التعليم على أسس مستقبلية و التربع على عرش ريادة التعليم عالمياً.

ويهدف المشروع إلى إعادة تصور تجربة التعليم والتعلم في الفصل الدراسي من خلال استخدام أحدث الحلول الرقمية والتقنيات التكنولوجية ، وتوفير أدوات تعزز من دور التفاعل الإيجابي بين الطالب والمعلم، يتضمن تسجيل حضور الطلبة تلقائياً من خلال تحديد الموقع الجغرافي للطالب ،وتوفير مساحة من الأدوات التي تحقق التباعد الاجتماعي الآمن ،وتعزيز التدابير الاحترازية وفهم آلية تفكير ومشاعر الطلبة وتفضيلاتهم المتعددة في التعلم بما يتيح للمعلم بالتعاون مع تقنيات الذكاء الاصطناعي من اختيار الأسلوب الأمثل في توصيل المعلومة للطالب والمتلقي والتبادل والتواصل بين طرفي العملية التعليمية بكفاءة عالية .

إعادة تشكيل الأنشطة الداخلية لتعزيز الرغبة في التعلم ونقل المعرفة عبر استخدام الروبوتات داخل الفصل الذكي ،حيث تمكن تقنيات سيسكو الذكية الطالب من إطلاق تقنية الجدول الزمني للمواد والذي يمّكن الطالب والمعلم من التعاطي مع المعلومات والمواد الصفية المطلوبة وذات الصلة بموضوع الدرس ، مع القدرة على الوصول للمواد والملاحظات، التي تستند على تقنيات الذكاء الإصطناعي ، وهي عبارة عن "مساعد افتراضي" يأخذ مذكرات المحاضرات ويقوم تلقائيًا بالتقاط وتسليط الضوء على الملاحظات الواردة والصادرة من المعلم والطالب والمادة العلمية المقررة، والتفاعل بين الطلاب والمعلم في البيئة الافتراضية والموقع الفعلي في فصل المستقبل، يتم التحكم به عن بعد وهي تجربة جديدة تعزز من الترابط الفعال بين الطالب والمعلم باختلاف الزمان والموقع للمعلم والطالب ،

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