تعاون بين الجامعة القاسمية والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

جرى بمقر الجامعة القاسمية في مدينة الشارقة توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة القاسمية والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في كل مجالات التدريب والدراسات الإعلامية في الإعلام والاتصال وتبادل الخبرات ومد جسور التواصل والاستفادة من الخبرات المشتركة في التخطيط والتدريب الإعلامي المشترك.

وقّع عن الجامعة القاسمية الدكتور عوّاد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة وعن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي مدير المكتب.

وتضمنت مذكرة التفاهم بين الجانبين تعزيز علاقات التعاون الوثيق في العديد من المجالات بما يعزّز من التعاون المشترك ومد جسور التعاون الإعلامي ودعم عملية التنسيق في مجالات تبادل التدريب والتطوير الإعلامي لكلا الجانبين من أجل تعزيز العمل الثنائي وتنمية فرص تبادل الخبرات لمواصلة النهوض بالعمل الثقافي والإعلامي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من كلا الجانبين. وأشارت مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب ليتولى المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة استقبال طلبة كلية الاتصال من الجامعة لتدريبهم على مهارات العمل في مجال الإعلام والاتصال ومهارات التحرير.

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