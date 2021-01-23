خالد الخزرجي لـ «البيان»: التعليم العالي اجتاز مراحل مهمة وسنواصل ريادته في الإمارات

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

أكد الدكتور خالد محمد الخزرجي مدير عام جامعة زايد أن التعليم العالي اجتاز مراحل مهمة ومتطورة في الدولة من خلال مختلف مؤسساته، معبراً عن فخره واعتزازه بتعيينه مديراً لجامعة زايد.

وقال لـ «البيان» في أول تصريح له بعد اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بتعيينه مديراً لجامعة زايد: «إن قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كانت ولا تزال النبراس الذي يهتدي به مواطنو الدولة على مختلف مناصبهم وأدوارهم في المجتمع، فهم القدوة لنا ولأبنائنا الطلبة وهم خير من قدم الأمثلة على النجاح والمثابرة والاخلاص في العمل لتصبح دولة الإمارات الحبيبة قبلة العالم التي تخطف أنظار الجميع في التطور والازدهار.

وأكد الخزرجي أن العمل تحت لواء اسم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أمر يبعث على الفخر ويشحذ الهمم من أجل مواصلة مسيرة وطن قام بهمة وعزيمة وحب قيادته وأبنائه.

وتوجه الخزرجي بالشكر الجزيل لمعالي نوره بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والمعرفة ورئيسة جامعة زايد.

وأعرب الخزرجي عن أمله في أن يواصل جهود زملائه الذين تعاقبوا على إدارة الجامعة وأن يقدم إضافة نوعية ومهمة، من خلال المبادرات والاهتمام بتعزيز البحث العلمي ومواصلة ريادة التعليم العالي بالدولة.

يذكر أن الدكتور خالد محمد الخزرجي الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة المسيسبي في الولايات المتحدة الأمريكية، عمل وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، (وزارة العمل سابقا)، ومديراً لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية"، وخلال عمله في الوزارة ساهم في تشكيل سياسات العمل في الدولة وتطوير العمليات والخدمات الخاصة بإدارة القوى العاملة الوافدة، كما قام بوضع السياسات التي ساهمت في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها.

وقبل التحاقه بوزارة الموارد البشرية والتوطين، عمل الدكتور خالد أستاذاً مساعداً في جامعة الإمارات العربية المتحدة حيث تقلد فيها عدة مناصب منها وكيلاً لكلية الإدارة والاقتصاد وعضوا في المجلس الأعلى للجامعة.

ويعمل أستاذا زائراً لمادة ريادة الأعمال والابتكار في برنامج وهو عضو في ماجستير إدارة الأعمال بجامعة الإمارات، وجامعة دبي، كما شغل سابقاً منصب مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجامعة دبي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الفطيم لتجارة التجزئة وعدة مناصب أخرى في مجالس غدارة مؤسسات في القطاع الحكومي والخاص.

ونشر الدكتور الخزرجي العديد من الأوراق البحثية في موضوعات الثقافة التنظيمية وإدارة المسار العملي كما نشر كتاباً مرجعياً في الولايات المتحدة تحت عنوان «المهاجرون والتكيف»، وكتاباً جامعياً بعنوان «الثقافي مع بيئة العمل الامريكية: دراسة عن الموظفين المسلمين»، وريادة الأعمال والابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي والذي تم تدريسه لطلبة عدة جامعات في دولة الإمارات.

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