المصدر: وام

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قراراً بتعيين الدكتور خالد محمد الخزرجي مديراً لجامعة زايد.

وشغل سعادة الدكتور خالد عدداً من المناصب وله خبرة ممتدة في إدارة الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص، حيث عمل سابقاً مديرا عاما لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية)، ووكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً)، كما شغل عددا من المناصب في القطاع التعليمي والأكاديمي، حيث كان عضو المجلس الأعلى لجامعة الإمارات، ووكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات وعضو هيئة التدريس فيها.

وأشرف الدكتور الخزرجي على عدد من المشاريع واللوائح والقوانين والقرارات في قطاع الأعمال والتعليم، وكان عضواً في الفريق التفاوضي لاتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وشغل سابقاً عدة مناصب منها نائب رئيس مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم التجارية، وعضو مجلس إدارة الجامعة الكندية في دبي، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ..ويشغل حالياً عضوية عدد من مجالس الإدارة منها مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعضو مجلس أمناء جامعة دبي.

وأنهى الخزرجي دراساته في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال ونظم المعلومات من جامعة الميسيسيبي، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لويولا، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ميامي.

ويملك الخزرجي رصيداً حافلاً من الإسهامات المجتمعية والبحوث العلمية، وساهم في تقييم عدد من الجوائز الاجتماعية والاقتصادية، ونشر العديد من الكتب والمقالات والأبحاث.

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