«التابلت» الأنسب للأطفال في التعليم عن بعد.. و«كروم بوك» لباقي المراحل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

نصح الخبير التقني وليد الظهوري باستخدام «التابلت» في عملية التعليم عن بعد للأطفال في مرحلة التعليم الأولى من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، وذلك لسهولة استخدامه وتوفر العديد من الإمكانات في تلك الأجهزة التي ‏تمكّن الطلبة من تحميل كافة البرامج والمنصات التعليمية، داعياً إلى استخدام أجهزة «كروم بوك» لباقي المراحل، لأنها في الغالب يُطرح معها قلم إلكتروني يسهّل على الطلبة استخدام المهارات الكتابية التي يمكن أن تتلاشى أو تفقد مع استخدام الأجهزة الإلكترونية.

وأوضح الظهوري أن المدارس تفضل أجهزة «كروم بوك» لأنها سهلة الإعداد والتحكم، حيث تسيطر هذه الأجهزة التي تستخدم نسخة من محرك «غوغل» البحثي الشهير، على الحصة الأكبر من مبيعات أجهزة الحاسوب المحمولة التعليمية.

وتحدث عن أهمية توفر قلم إلكتروني ليتم استخدامه في تعزيز المهارات الكتابية عبر الأجهزة اللوحية، ومساعدة الطلبة على استعاده ما فقدوه من تلك المهارات نظير استبدال الكمبيوتر بالكتب والدفاتر المدرسية.

وأوضح أنه مع توفر العديد من الخيارات للتعليم عن بعد مثل الأجهزة المحمولة (اللابتوب) والأجهزة اللوحية والهواتف النقالة، يتساءل الآباء والأمهات عن أفضل الأجهزة التي تسهل ‏استخدامها في عملية التعليم عن بعد لأبنائهم، ‏في وقت أصبح فيه الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي جزءاً أساسياً من العملية التعليمية سواء في التعليم المباشر أو التعليم عن بعد، ‏وهذا ما فرضته جائحة «كوفيد 19» على العالم بأسره.

وأضاف أن ‏الجائحة فرضت على المعلمين والطلاب والموظفين العمل والتعليم عن بعد، ولذلك توجهت العديد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، ‏وذوي الطلبة ‏لشراء وتوفير الأجهزة المحمولة واللوحية للموظفين والأبناء، وكان هنالك تحدٍ عالمي بالنسبة لتوفر هذه الأجهزة بسبب تأثر خطوط التصنيع بسبب الجائحة والإغلاق.

وأفاد الظهوري بأن أفضل الأجهزة للتعليم عن بعد هي الأجهزة اللوحية بسبب الخيارات المتوفرة، حيث توجد أجهزة لوحية غير مكلفة تلبي احتياجات الأطفال في عدد ساعات الدراسة الطويلة وحجم الشاشة للتركيز وسهولة الاستخدام والتعلم على استخدام الجهاز للمستخدمين الجدد، وتوفر التطبيقات للتعليم عن بعد من خلال Appstore وGoogleplay وسهولة تحميلها مقارنة بالأجهزة المحمولة.

وذكر أن احتياجات طلاب الدراسات العليا تختلف عن طلبة التعليم ما قبل الجامعي، ولذلك يوصي باستخدام أجهزة حواسيب متطورة وسريعة لتلك الفئة.

وتحدث الظهوري عن سماعات الأذن، مؤكداً أنها أداة عاملة ومنقذة في حال كان يدرس أكثر من طالب في المنزل ذاته.

ونصح الظهوري أولياء الأمور بشراء الأجهزة الإلكترونية التي يمكن من خلالها مراقبة سير التعليم وتتميز بضوابط تحكم خاصة بالأهل، ويمكن عن طريقها تنظيم وقت أبنائهم للمذاكرة وحل الواجبات والإشراف المباشر عليهم.

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