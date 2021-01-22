محمد عبد الله : «كورونا» حفز 4500 طالب وطالبة على الإبداع والابتكار

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أكد محمد عبد الله رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، لـ«البيان» أن الجائحة الصحية التي يمر العالم بها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، في جانبها الإيجابي شكلت حافزاً لكثير من الطلبة والطالبات، على الابتكار والإبداع لمواجهة الظروف الاستثنائية، مشيراً إلى أن الدورة الرابعة من برنامج فسحة التصميم، المسابقة الطلابية السنوية الأكبر من نوعها في المنطقة، استقطبت أكثر من 4500 طالب وطالبة من الصف الخامس إلى الثاني عشر، شاركوا في حل تحديات قدمتها شركات ومؤسسات عالمية رائدة.

وكشف عن أن المعهد بصدد إطلاق الدورة الخامسة من برنامج فسحة التصميم، مؤكداً أن هذا التحفيز هو جوهر عملية التصميم التي يعنى بتدريسها معهد دبي للتصميم والابتكار.

وقال: نحن نؤمن بأن مساحة تأثيرنا تتجاوز حدود مساحة المعهد لتشمل جميع أفراد المجتمع ومناحي الحياة، ونعمل على تنشيط الابتكار والإبداع بعدد من المسابقات التي تهدف لإذكاء شعلة التنافس الابتكاري، ومن أجل ذلك نظم المعهد مسابقة iForDesign بدعم من حي دبي للتصميم (d3) وحاضنة الأعمال in5، حيث تنافس أكثر من 250 مشاركاً على تصميم كرسي ضمن 3 فئات هي: الثقافة المحلية والمستقبل والاستدامة.

وأشار إلى أنه منذ بداية الجائحة، عمل الطاقم الأكاديمي والطلبة في المعهد على إطلاق مشروع The Agile Factory والذي يهدف إلى تسخير إمكانات التصميم والتقنيات الناشئة وجمع البيانات لإنشاء منتجات وخدمات جديدة تلبي حاجات مرتبطة بالجائحة، وأسفر هذا المشروع عن تطوير 3 نماذج أولية، الأول لأقنعة وجه وقائية، والنموذج الثاني لمنصة رقمية مخصصة لذكرى من قضوا بسبب «كوفيد 19» حتى لا يصبحوا مجرد أرقام نتداولها، والثالث لتطبيق إلكتروني لمواجهة العزلة الاجتماعية الناتجة عن الجائحة.

معارض

كما وشارك معهد دبي للتصميم والابتكار في أسبوع دبي للتصميم بسلسلة معارض لمشاريع الطلبة وذلك للتعريف بإبداعاتهم وابتكاراتهم وإتاحة الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بها، وكان أهمها معرض Flusion، والذي يهدف للتعريف بثقافة تصميم جديدة تجمع معاً مفهومي التدفق والاندماج، وتم فيه عرض أعمال 12 من طلبة التصميم لدى المعهد شملت نماذج أولية لروبوتات اجتماعية، وهياكل بناء مؤتمتة، ومنصات على شبكة الإنترنت للدعم النفسي خاصة أثناء الوباء.

وأوضح محمد عبد الله: طبيعة الدراسة في المعهد مبنية على الجانب العملي أكثر من النظري، ففي كل فصل دراسي يعمل الطلاب على مشاريع مبتكرة، وقد أبدع طلابنا عدداً من المشاريع، والتي تم عرض اثنين منها في معرض الخريجين العالمي للتصميم، و5 في معرض خريجي التصميم في الشرق الأوسط، كما وتم عرض 4 مشاريع في «أسبوع جيتكس التقني».

وأفاد رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار أنه من ضمن المشاريع المشاركة مشروع Soja، للطالبة أديتي مونغا، وهو عبارة عن ساعة منبه تتبع دورة نوم طبيعية وتذكر صاحبها بالخلود إلى النوم عندما يكون متعباً، وتقوم بذلك عبر تنبيهه بالتصفير، ليقوم بتسليم هاتفه للجهاز الذي يشحنه أثناء النوم وتوقظه عندما يحصل على قسط كاف من الراحة.

مشروع آخر هو Aibo للطالب ألهان أحمد، وهو مصدر ضوء للتواصل مع الجيران والمحيطين بنا وقت الأزمات لطلب المساعدة.

وهناك مشروع «Nexus» للطالب نيكيليش موهان، ويهدف لترجمة الألوان إلى أصوات تسمح للمكفوفين بالاستماع إلى ما تقوله ألوان اللوحة الفنية، إضافة إلى مشروع Inner Voice للطالبة سناء محمد والذي طورته بالاستفادة من خبرتها كطبيبة ممارسة تحرص على تعزيز الصحة، ومشروعها عبارة عن فأرة كمبيوتر تكشف مستوى الإجهاد البشري، بالتقاط الإشارات الكهربائية من جسم المستخدم واستشعار الإجهاد باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد متى يتجاوز الإجهاد حدوداً معينة، فترسل رسائل تحذيرية للمستخدم.

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