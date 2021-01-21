«خليفة التربوية»: الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً لتمكين أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي- وام

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أن رعاية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لأصحاب الهمم تقدم نموذجاً فريداً لما ينبغي أن تكون عليه رعاية وتمكين هذه الفئة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن الدولة وفرت بيئة محفزة لإطلاق طاقات وإبداعات هذه الفئة في مختلف مجالات التعليم والعمل والاندماج المجتمعي.

وأشارت إلى أن أصحاب الهمم في دولة الإمارات دائماً على موعد مع التميز والريادة، التي تكفل لهم إطلاق إبداعاتهم وابتكاراتهم لخدمة المجتمع ودفع مسيرته التنموية في الخمسين عاماً القادمة.

دعم

جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها الجائزة بعنوان «أصحاب الهمم إبداعات خلاقة في الخمسين القادمة»، بحضور أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، التي أكدت اهتمام جائزة خليفة التربوية بدعم إبداعات أصحاب الهمم في دوراتها المختلفة، مشيرة إلى أن الجائزة تطرح مجال أصحاب الهمم والذي يستهدف فئة الأفراد والمؤسسات والمراكز.

وذلك لدعم المبادرات الرائدة والمشاريع المتميزة التي تخدم أصحاب الهمم في مختلف القطاعات وتعزز من قاعدة التوعية المجتمعية بدورهم ورسالتهم في خدمة الوطن، إذ يحظى هذا المجال بإقبال كبير من جانب الأفراد والمؤسسات وهناك عدد من المشاريع والمبادرات التي فازت في دورات سابقة، وكان لها أثر كبير في دعم مسيرة أصحاب الهمم في المجتمع.

تقنيات

من ناحيتها قالت وفاء بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع: إن الوزارة عقدت مع ذوي المصلحة من أصحاب الهمم والعاملين في هذا المجال جلسة حوارية لتصميم مستقبل الخمسين وإدماجهم فيها كونهم مشاركين فاعلين، وتمخّضت الجلسة عن مجموعة من الأفكار الخلاقة لمستقبل واعد يتمتع فيه أصحاب الهمم بحقوقهم في مجالات عدة، بما ينسجم مع التطورات المتلاحقة في المجالات التقنية والتواصلية وأشكال التعليم والتشغيل والحياة العامة المستقبلية.

ولعل من أبرز الأمور التي وضعتها الوزارة نصب أعينها من خلال استراتيجيتها وخططتها للسنوات القادمة هي تمكين أصحاب الهمم من الوصول للخدمات المصمّمة بشكل يلائمهم والحصول على المعلومات المهيأة لهم والحقوق في التعليم والصحة والتشغيل والحياة العامة بشكل يضمن إدماجهم في المجتمع مع الأخذ بالاعتبار احتياجاتهم الفردية، التي تختلف من شخص لآخر وأهمية تكاملية هذه الخدمات وتقديمها من قبل مختلف الجهات المعنية بشكل دامج.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز