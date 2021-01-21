7 مراكز تطعيم في الشارقة ورأس الخيمة للعاملين بالميدان التربوي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

خصصت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع 7 مراكز في إمارة الشارقة ورأس الخيمة لتطعيم موظفي الوزارة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وموظفي المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة وطلبة الجامعة ضد فيروس (كوفيد 19).

وحددت الوزارة مركز إكسبو الشارقة في منطقة التعاون من الساعة 8 صباحاً حتى 9 مساءً، وفي مدينة الذيد والمنطقة الوسطى خصصت (مجلس ضاحية البستان) من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساء، وفي مدينة كلباء (قاعة المدينة الجامعية كلباء) من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً، وفي مدينة خورفكان تم تخصيص (مجلس ضاحية حياوة) من الساعة 3 عصراً حتى 8 مساءً، وفي مدينة دبا الحصن تم تخصيص مجلس ضاحية دبا الحصن من الساعة 1:30 ظهراً حتى 5 مساءً.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع مركزين في إمارة رأس الخيمة للتطعيم لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية والمنطقة التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة والجامعات والطلبة والموظفين بالإمارة وهي: مركز رأس الخيمة للمعارض من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً، وفي الصالة الرياضية منطقة الظيت الجنوبي من السبت حتى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3 ظهراً.

ولاقت المراكز المخصصة من وزارة التربية والتعليم في الفجيرة ومركز تدريب المعلمين في عجمان إقبالاً مميزاً من التربويين والموظفين والعاملين بالوزارة وطلبة الجامعات على التطعيم ضد فيروس (كوفيد 19)، حيث خصصت الوزارة مركزين في الفجيرة في مدرسة حمد بن عبدالله الشرقي للتعليم الثانوي، ومدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي.

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