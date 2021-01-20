التربية تخصص 5 مراكز في الشارقة لتطعيم العاملين في الميدان التربوي

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

خصصت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع 5 مراكز في امارة الشارقة لتطعيم موظفي الوزارة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وموظفي المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة وطلبة الجامعة ضد فيروس كوفيد 19.

وحددت مركز اكسبو الشارقة في منطقة التعاون من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء، وفي مدينة الذيد والمنطقة الوسطي خصصت ( مجلس ضاحية البستان) من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، وفي مدينة كلباء ( قاعة المدينة الجامعية كلباء) من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 7 مساء، وفي مدينة خورفكان تم تخصيص (مجلس ضاحية حياوة) من الساعة 3 عصرا حتى 8 مساء، وفي مدينة دبا الحصن تم تخصيص مجلس ضاحية دبا الحصن من الساعة 1:30 ظهرا حتى 5 مساء.

واعتمدت وزارة التربية و التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع مركزين في امارة رأس الخيمة للتطعيم لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية و المنطقة التعليمية والمدارس الحكومية و الخاصة والجامعات والطلبة والموظفين بالامارة في مركز راس الخيمة للمعارض من السبت الي الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 10 مساء، وفي الصالة الرياضية منطقة الظيت الجنوبي من السبت حتى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 3 ظهرا.

ولاقت المراكز المخصصة من وزارة التربية و التعليم في الفجيرة و مركز تدريب المعلمين في عجمان اقبالا مميزا من التربويين و الموظفين و العاملين بالوزارة و طلبة الجامعات على التطعيم ضد فيروس كوفيد 19، حيث خصصت الوزارة مركزين في الفجيرة في مدرسة حمد بن عبد الله الشرقي للتعليم الثانوي، ومدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي.

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