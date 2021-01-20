"التربية" تجري دراسة مسحية لقياس رضا أولياء الأمور عن الخدمات المقدمة في رياض الأطفال

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

تجري وزارة التربية والتعليم متمثلة في قطاع العمليات المدرسية الأول دراسة مسحية حول قياس رضا أولياء الأمور عن الخدمات المقدمة والمتوفرة في رياض الأطفال الحكومية، وذلك سعيا من الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها في الرياض.

وبدورها عممت المدارس الاستبانة على أولياء الأمور، وحددت 18 فبراير اخر موعد لتعبئة الاستبانة، وشملت 26 نقطة منها مدى رضاهم عن تواصل الروضة مع ذوي الطلبة، ومدى حصولهم على المعلومات والملاحظات، بالإضافة الي قياس الرضا عن تعامل الهيئة الإدارية والتدريسية بمرونة مع أولياء الأمور.

كما شمل الاستبيان ضمن الأسئلة، حرص الروضة على متابعة حضور وغياب الطلبة، و نشر بيانات التواصل لتسهيل وصول أولياء الأمور الي فريق الروضة، ومدى تنوع الروضة في قنوات التواصل، واعلام أولياء الأمور بخطة دورية لكل طفل، وتوفير تقرير دوري حول المستوى التحصيلي والأنشطة المقترحة ليمارسها الطفل لتطوير مهاراته، كما حرصت الوزارة على قياس مستوي رضا أولياء الأمور حول الرعاية النفسية والاجتماعية التي يتلقاها الطفل، ومدى الاهتمام بفئة أصحاب الهمم، ومدى مساهمة القيادة المدرسية في حل مشكلات الطفل التربوية والسلوكية ووضع خطط علاج مناسبة لها.

وحددت وزارة التربية والتعليم في دليل التعلم عن بعد في مرحلة رياض الأطفال، أدوار ومسؤولياتها معلمات رياض الأطفال حيث يجب عليهم التأكد من إضافة جميع تفاصيل الأطفال المقيدين إلى قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم وفي نظام المنهل ومنح أولياء الأمور إمكانية الوصول إلى النظام عبر الإنترنت من خلال التفاصيل المخزنة في قاعدة بيانات الوزارة.

وأكد الدليل على أهمية تولي جميع معلمات رياض الأطفال مهمة متابعة المكونات التدريس اليومية بما في ذلك مقاطع الفيديو ‏للأنشطة العملية التي تتم عن طريق القلم والورقة والأنشطة التفاعلية عبر الإنترنت.

وحددت الوزارة في دليل التعلم عن بعد في مرحلة رياض الأطفال الأنشطة والخبرات التعليمية وتشتمل على درس ‏يومي في اللغة العربية والرياضيات جنبا إلى جنب مع درسين للغة الإنجليزية ودرسين في مادة العلوم ودرس واحد للدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية في الأسبوع، وتشتمل جميع دروس التعلم عن بعد على مقطع فيديو لمعلمة رياض الأطفال وذلك لعرض المحتوى الذي سيتم تدريسه وتتضمن الدروس نسخة قابلة للتنزيل، وتتماشى جميع الأنشطة مع معايير وتوقعات مناهج رياض الأطفال الحالية في الدولة وترتبط معايير مناهج رياض الأطفال ونتائج التعلم ارتباطا مباشرا بإعداد الأطفال للحلقة الأولى في تعليمهم و ‏ستركز هذه الأنشطة في المقام الأول على التطور المعرفي للأطفال مع التركيز الأولية على تطوير اللغة ومعارف الرياضيات ويعتبر التطور الشخصي والعاطفي والاجتماعي للأطفال أمرا بالغ الأهمية، ويعزز النهج المتابعة خلال جميع الجلسات ضمان لتطوير مهارات جميع الطلبة بشكل إيجابي تجاه التعليم وحددت وزارة التربية والتعليم زمن الحصة 30 دقيقة.

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