323 مشاركاً يصلون لـ«التحكيم النهائي» في جوائز حمدان التعليمية محلياً وخليجياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميّز، عن ترشح 323 مشاركاً إلى مرحلة التحكيم المركزي لفئات الجوائز المحلية والخليجية في دورتها الـ 23.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التحكيم الذي عقد افتراضياً لاستعراض مستجدات فعاليات التحكيم المركزية للجوائز المحلية والخليجية، ونتائج التحكيم النظري والميداني لفئاتها، ومناقشة الخطوات المقبلة، وصولاً إلى المراحل النهائية والإعلان عن الفائزين.

وكذلك مراجعة كشوف المرشحين وآلية الزيارات الافتراضية، حيث تهدف المؤسسة إلى خلق مناخ إيجابي بما يخدم أهدافها الرامية إلى تطوير الأداء التعليمي، وتأهيل الكوادر المتأهلة لمواكبة متطلبات المستقبل.

حضور

ومن أبرز ما نتج عن الاجتماع، والذي شهد حضور كل من رئيس ومنسق عام لجان التحكيم المركزية والإدارة العليا لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: وصول عدد المتأهلين إلى مرحلة التحكيم المركزي في جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميّز إلى 241 ضمن المشاركات الجوائز المحلية، و82 ضمن المشاركات الجوائز الخليجية، بإجمالي 323 مشاركاً.

وصنفت المشاركات كالآتي: الجوائز المحلية: فئة الطالب المتميز (3-5) عدد المشاركات 52، وفئة الطالب المتميز (6-12) عدد المشاركات 106، وفئة الطالب الجامعي المتميز عدد المشاركات 9، وفئة المعلم المتميز عدد المشاركات 20، وفئة التربوي المتميز عدد المشاركات 34، وفئة المدرسة المتميزة عدد المشاركات 5، وفئة المشروع المتميز عدد المشاركات 8، وفئة المؤسسات الداعمة للتعليم عدد المشاركات 7.

الجوائز الخليجية: فئة الطالب المتميز عدد المشاركات 31، فئة المعلم المتميز عدد المشاركات 28، فئة المدرسة المتميزة عدد المشاركات 23.

ومن جانبه قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «إن المؤسسة مستمرة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية محلياً وخليجياً من خلال حزمة الجوائز التي تستهدف جودة الأداء والتميز لدى جميع عناصر المنظومة التعليمية، وكذلك أطراف العلاقة المباشرة مثل الأُسر والمؤسسات الداعمة للتعليم.

مضيفاً أن التميز يتحقق عبر الوفاء بمعايير عدة منها مهارية ومعرفية وسلوكية وأن تعزيز الجودة التعليمية سيسهم بالتأكيد في الحراك التطويري، وسيوفر الفرص الحقيقية للانسجام مع حجم التحديات ومتطلبات التحديث المستمر، والذي من شأنه دفع اتجاه الحلول التعليمية المبتكرة إلى آفاق جديدة، مما ستعزز القدرة التنافسية للتعليم في مجتمعاتنا».

سلاسة

أكد الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميّز أن سلاسة عمليات التسجيل والمشاركة والتحكيم التمهيدي والإعلان عن المتأهلين للتحكيم النهائي في مجموعة الجوائز المحلية والخليجية تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة «كوفيد 19».

وأضاف أن المؤسسة تواصل حرصها الشديد على سلامة المشاركين والعاملين،في الوقت الذي تطبق معايير الدقة والشفافية والمصداقية في عمليات التقييم. وتابع: «نتطلع إلى النخب المتميزة من الفائزين، ونحن على ثقة بأن أفكارهم ومشاريعهم وتجاربهم الاستثنائية ستسهم في تعزيز منظومة التعليم».

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