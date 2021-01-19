اعتماد الخطط الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية اجتماعه الأول في مقر الجامعة بأبوظبي، اعتمد فيه حزمة من القرارات الاستراتيجية.

ترأس الاجتماع الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء الجامعة بحضور جميع أعضاء المجلس الذي يضم سارة عوض عيسى مسلم نائباً للرئيس ومريم عيد خميس المهيري والدكتور يوسف عبدالله ماجد العبيدلي ومحمد نجم محمد القبيسي والدكتور عمر حبتور ذيب الدرعي والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري.

وناقش المجلس مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز مكانة العلوم الإنسانية ودورها المحوري في بناء مجتمع إنساني متماسك وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية المشتركة وتعزيز التعايش البشري ومد جسور التواصل بين الثقافات والحضارات.

واعتمد المجلس خطط الجامعة الأكاديمية وبرامجها العلمية التي تهدف إلى تحقيق رؤية الجامعة في التميز والريادة، وكان أبرزها اعتماد أول برنامج بكالوريوس للتسامح والتعايش في العالم وأول برنامج فلسفة وأخلاق في الشرق الأوسط.

كما اعتمد المجلس هوية الجامعة الإعلامية المستلهمة من عناصر ثقافية وتاريخية متميزة ويعكس الشعار رؤية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في نشر قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية إذ تُمثل الشجرة وارفة الظلال متشعبة الغصون في قلب الشعار ديانات العالم المختلفة التي تنبع من جذع واحد متشابك، أما جداول المياه التي تغرس فيها الشجرة جذورها فهي إشارة لقوله سبحانه وتعالى ((وجعلنا من الماء كلّ شيء حي)) في حين تجسد اتجاهات البوصلة الوضوح والشعور بالهدف أما الكتاب المفتوح في قاعدة الشعار فهو إشارة إلى المعرفة والانفتاح الفكري.

واعتمد المجلس أيضاً إطلاق أسبوع التسامح الذي يتزامن مع ذكرى تأسيس الجامعة في يوم التسامح العالمي الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام.

وسيضم الأسبوع الذي سيحتفى به سنوياً مجموعة من المبادرات والفعاليات التي تعزز دور الجامعة في دعم مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة عالمية للتسامح والتعايش السلمي.

وناقش المجلس مجموعة من الخطط الاستراتيجية واتخذ في شأنها القرارات التي تخدم مساعي الجامعة إلى تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.

ورحب الدكتور المزروعي بأعضاء المجلس مثمناً جهود القيادة الرشيدة في تلبية احتياجات المجتمع وإنشاء مؤسسات أكاديمية مرموقة لمواصلة مسيرة بناء الإنسان التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وعلى نهجه تسير قيادتنا الرشيدة.

وأكد أن تأسيس هذا الصرح العلمي الجديد سيكون له دور محوري في بناء المعرفة وصناعة قادة المستقبل وخدمة الإنسانية.

تميز

قال حمدان المزروعي: تملك الجامعة جميع مقومات النجاح والتميز فبالإضافة إلى شرف حمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمثيلها القيم الإنسانية العظيمة التي يجسدها سموه فإن الجامعة تضم نخبة من أبرز العلماء والمفكرين وعلى رأسهم أحد أكبر علماء السنّة المعاصرين العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس العلمي الأعلى للجامعة.

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