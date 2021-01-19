«أمناء جامعة الشارقة» يمنح جواهر القاسمي الدكتوراه الفخرية

المصدر: الشارقة - البيان

برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، منح مجلس أمناء جامعة الشارقة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الدكتوراه الفخرية، تقديراً لإنجازات سموها الإنسانية والاجتماعية المهمة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ومبادراتها الرائدة والنوعية، ومنها تأسيسها لنادي سيدات الشارقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي يشرف على شبكة من المؤسسات والجمعيات المهمة التي تخدم القطاع الاجتماعي في إمارة الشارقة، ويحظى برعاية ومتابعة كريمة من سموها.

ويشارك المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في عمليات صنع القرار وفي التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل والأسرة والشباب، كما يشرف المجلس على مؤسسات حيوية ومنها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، التي تقدم التعليم والرعاية والتدريب وإعادة التأهيل إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى مراكز تنمية الأسرة، ودائرة الثقافة والإعلام، وإدارة سلامة الطفل، وإدارة التثقيف الصحي، بالإضافة إلى العديد من الجمعيات.

وقد أسست سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أيضاً على مدى العقد الماضي الكثير من المؤسسات، مثل: مركز التدريب «ريادة» للتدريب والتطوير، ومجلس سيدات أعمال الشارقة، ومؤسسة القلب الكبير، بالإضافة إلى دعمها للعديد من المؤسسات الإنسانية.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو حاكم الشارقة اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة، أمس، بمكتب سموه في الجامعة.

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بتميز جامعة الشارقة في التغلب على الآثار السلبية التي خلفها فيروس «كوفيد19»على النظم التعليمية.

ورحب سموه بأعضاء مجلس الأمناء الجدد، منوهاً أنهم سيشكلون إضافة إلى مسيرة الجامعة وتقدمها من خلال تفعيل وتوسيع أدوارهم وإبداعاتهم على نحو أوسع وبما يتناسب مع المكانة التي آلت إليها جامعة الشارقة من التقدم والنجاح، كما تقدم سموه بالشكر للأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس.

وقدم سموه الشكر والتقدير للدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وفريق عمله لإسهامه وفريق عمله في تطوير وتقدم الجامعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وفي مختلف أعمالها ولا سيما في ميادين البحث العلمي، معرباً سموه عن فخره واعتزازه بإنجازات أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك العديدة التي تشرف على إدارتها جامعة الشارقة والتي قال سموه إن منها اكتشاف كويكبين واعتماد مرصد الشارقة الفلكي كمرصد عالمي يعتمد عليه لدى الاتحاد الفلكي الدولي في رصد الأجرام السماوية الصغيرة.

وتوجه أعضاء مجلس الأمناء بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة على ما يوليه من اهتمام في دعم الجامعة وتطورها. وصادق المجلس على محضر اجتماعه السابق، ليعتمد المجلس تقرير المدقق الخارجي عن عام 2019 /‏2020، والتقرير المالي للجامعة.

كما اعتمد مقترحاً حول المنح البحثية للبحوث متعددة التخصصات «المشاريع الكبيرة»، ومقترحاً حول مشروع لاستقطاب والاهتمام وتنمية مهارات الشباب الإماراتيين خريجي الدراسات العليا وخاصة الدكتوراه من خلال مختلف النواحي التدريبية والاجتماعية ليصبحوا علماء وباحثين ومبتكرين، واعتمد أيضاً الخطة الاستراتيجية لجامعة الشارقة، ومسيرة البحث العلمي في جامعة الشارقة، واستمرار التعليم والأعمال في فصل الخريف 20 /‏21 والتقرير عن واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار.

واعتمد المجلس تقرير لجنة الالتزام والتدقيق الداخلي وميثاق لجنة الالتزام والتدقيق الداخلي، وكذلك عدداً من حالات الترقية لأعضاء هيئة تدريس وعدداً من البرامج الأكاديمية الجديدة المقترحة وهي دكتوراه الفلسفة في الهندسة الميكانيكية، ودكتوراه الفلسفة في التعليم الطبي، وبكالوريوس القانون (باللغة الإنجليزية).

كما اعتمد مجلس الأمناء أيضاً مقترحاً لتأسيس مجلة طبية بالجامعة، ومقترحاً آخر حول موضوع أستاذ ممارس كرتبة أكاديمية، ومقترحاً حول الاعتراف بالمؤهل النهائي في التخصص للرتب الأكاديمية، وتم اعتماد تخريج الطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج لبرامج البكالوريوس والدبلوم في فصل الصيف 2019 /‏2020 وعددهم (188 طالبة + 128 طالباً = إجمالي 316 طالباً وطالبة)، وفصل الخريف 2020 /‏2021 وعددهم (545 طالبة + 284 طالباً ليكون الإجمالي الكلي: 829 طالباً وطالبة).

واستمع المجلس إلى تقرير حول أحدث المستجدات وإنجازات جامعة الشارقة.

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