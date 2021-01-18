مجلس الوزراء يعتمد تعيين رابعة السميطي مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

المصدر: دبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قراراً بتعيين الدكتورة رابعة السميطي، مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

شغلت الدكتورة رابعة السميطي منصب الوكيل المساعد لقطاع تحسين الأداء في وزارة التربية والتعليم، وأشرفت ضمن مهامها على عمليات تقييم المدارس، والاختبارات الوطنية والدولية، كما تقلدت سابقاً منصب المدير التنفيذي للتقييمات الدولية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، كما شغلت منصب أستاذ جامعي في جامعة زايد. وعملت على العديد من اللوائح والقوانين والقرارات الخاصة بالتعليم الخاص والطفولة المبكرة، وهي عضو في المجلس الاستشاري الوطني للغة العربية، وخريجة برنامج حكومة دبي للقيادات الشابة، وبرنامج حكومة الإمارات للقيادات التنفيذية.

كفاءة وطنية

كما شغلت السميطي مسبقاً كرسي الممثل الرسمي لدولة الإمارات في مجلس أمناء PISA، لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي «OECD»، وكرسي الممثل الرسمي لدولة الإمارات في الجمعية العمومية لدى الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي «IEA».

وتحمل السميطي شهادة الدكتوراه في الإدارة الدولية للتعليم من الجامعة البريطانية في دبي، اشتراكاً مع جامعة بيرمنغهام في المملكة المتحدة، وشهادة الماجستير في التربية من جامعة بريستول في المملكة المتحدة.

يذكر أنه تم إنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفق صلاحيات مستقلة لإدارة وتشغيل المدارس الحكومية، وذلك بهدف توفير التعليم المدرسي الحكومي، في إطار السياسة العامة للدولة، وتطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير والضوابط المتعلقة بقطاع التربية والتعليم الحكومي، بما فيها التعليم المهني والفني والتعليم المستمر.

وبارك معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، للدكتورة رابعة السميطي، بمناسبة تعيينها مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وقال الحمادي، عبر «تويتر»: «نبارك للدكتورة رابعة السميطي، تعيينها مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.. كفاءة وطنية شابة تتحلى بالخبرة والطموح والإرادة.. ثقة غالية من القيادة والحكومة بقدرتها على إدارة دفة المؤسسة، ونحن نمضي نحو مئوية الإمارات، لتعزيز نهضة تعليمية، مع فريق مميز ومتحفز.. بالتوفيق للجميع».

بدورها، قالت جميلة المهيري، عبر «تويتر»: «نبارك قرار مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتعيين د. رابعة السميطي، مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي».

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