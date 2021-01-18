جامعة خليفة توقع اتفاقية لتطوير عدسات دائمة لمصابي عمى الألوان

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس اتفاقية بحثية مع صندوق الوطن، وبتمويل مشترك من شركة الدار العقارية لدعم مشروع يهدف إلى تطوير عدسات لاصقة ذات تكلفة أقل وقابلة لإعادة الاستخدام بغرض الاستخدام اليومي للأشخاص الذين يعانون عمى الألوان.

ويقوم فريق بحثي من جامعة خليفة بالعمل على هذا المشروع بالتعاون مع باحثين من جامعة إمبيريال كوليدج في لندن.

وقع الاتفاقية البحثية كل من الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، وأحمد فكري، مدير عام صندوق الوطن بالإنابة.

وقد قام الفريق البحثي للمشروع بصناعة نماذج أولية للعدسات اللاصقة القابلة للتعديل وفقاً للاستخدام الشخصي، وسيساهم تمويل صندوق الوطن في عملية تطوير المشروع وتحقيق الفائدة منه على النطاق التجاري.

ويهدف المشروع إلى دعم العديد من الأفراد الذين يعانون مرض عمى الألوان، إذ يقتصر علاجه في الوقت الحالي على النظارات الطبية لتنقية الرؤية والعدسات اللاصقة المتخصصة، إلا أن النظارات المخصصة لهذا المرض تعد كبيرة الحجم وغير مناسبة في حال الحاجة إلى نظارات تصحيح النظر، كما أن العدسات اللاصقة باهظة الثمن وغير مفيدة لجميع مستخدميها.

وفي هذا الصدد، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «انطلاقاً من التزامها الراسخ مسؤولياتها، تبحث الدار باستمرار عن مبادرات مبتكرة تصنع التأثير وتساند المجتمع وتعزز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، ونفتخر بشراكتنا مع جامعة خليفة وصندوق الوطن لتنفيذ هذه المبادرة القيّمة التي ستساهم من خلال الأبحاث العلمية في إحداث التحول الإيجابي في حياة الأفراد إلى جانب تعزيز مكانة دولة الإمارات في ريادة جهود التقدم الطبي والبحثي. ونتطلع قُدماً إلى النتائج الإيجابية التي ستُفضي إليها هذه المبادرة العلمية الهادفة».

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي: «يسعدنا أن نوقع مع صندوق الوطن هذه الاتفاقية للعمل في هذا المشروع الذي سيعود بفائدة اقتصادية واجتماعية وأكاديمية على جميع سكان العالم، ولذلك يتواصل البحث والتطوير في مجال الابتكارات الرامية لخدمة المجتمع».

وقال أحمد فكري، مدير عام صندوق الوطن بالإنابة: تأتي هذه الاتفاقية كجزء لا يتجزأ من رؤيتنا في دفع الأبحاث العلمية على مستوى دولة الإمارات بما يساهم في الاستثمار في الكوادر البحثية والعمل على تطوير أبحاثهم وتحويلها إلى مشاريع ناشئة تعود بالنفع على مجتمع الإمارات والعالم أجمع، وتساهم في تعزيز مكانة الدولة الرائدة على مستوى العالم في مجال الأبحاث الطبية.

مهمة

يتولى الدكتور حيدر بت، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة، مهمة الإشراف على الفريق البحثي الذي يضم مجموعة من الباحثين وهم الدكتور كرياكي بوليشرونوبولو، والدكتور فهد المسكري، والدكتور سنغ مون لي، والدكتورة حبيبة الصفار، والدكتور علي يتسن.

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