منصور العور: جهود استثنائية لموظفي «حمدان الذكية» أثناء جائحة «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

ثمّن الدكتور منصور العور رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، الجهود الاستثنائية التي بذلها الموظفون وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية أثناء جائحة «كوفيد 19»، التي ضربت العالم، وأحدثت تغييرات جذرية على كافة المستويات، مشيداً بمساهماتهم القيّمة في تحويل التحديات الناشئة إلى فرص جديدة، للارتقاء بجودة التعليم الذكي، وترسيخ ثقافة التعلم عند بُعد. وأثنى على ما أظهره الموظفون من التزام وتفانٍ خلال الأزمة العالمية، مؤكّداً أنّ ما حققته الجامعة من نجاحات لافتة، يُعزى بالدرجة الأولى إلى تكاتف الجهود المشتركة بين فرق العمل التي عملت بجدٍ وإخلاص على مدار الساعة، لمشاركة أنجح التجارب، وأفضل الممارسات الضامنة لاستمرارية التعليم.

وفي بادرة تؤكد التزام الجامعة بتقدير وتكريم المتميزين، قام العور بمنح الموظفين شهادات تقديرية وعملات ذهبية تذكارية، اعترافاً بجهودهم السباقة، التي أثمرت عن مكتسبات حقيقية، تُضاف إلى مسيرة الريادة التي تقودها «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، في ظل التوجيهات السديدة، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

كما أعرب عن فخره واعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه الجامعة، التي كانت في صدارة الجهات الداعمة لمساعي دولة الإمارات، في مواجهة الظروف العالمية غير المسبوقة، معززةً دورها المحوري في إحداث بصمة إيجابية فارقة، على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال توفير أحدث الأدوات اللازمة، لمواصلة توفير التعليم الجديد والمنصف والشامل في جميع المجتمعات، وإتاحة الفرصة للجميع، للحصول على فرص التعلم مدى الحياة.

ولفت الدكتور منصور العور، إلى أنّ عام 2020، شكّل مرحلة استثنائية حافلة بالتحديات العالمية، لا سيّما مع انتشار الوباء العالمي، الذي أجبر الجميع إلى التحول إلى أنظمة جديدة كلياً على جميع الأصعدة، وبالأخص العمل والتعلم، مشيراً إلى أنه شكّل محطة مفصلية لانطلاق مسيرة تحول المؤسسات التعليمية والأكاديمية والجامعية، نحو نموذج التعليم الإلكتروني، والذي أثبت أنّه القوة المحركة للاستجابة الفاعلة للأزمات العالمية الطارئة.

وأضاف العور: «رغم كل الصعوبات التي واجهها العالم، إلا أننا نعتز بما حققناه من إنجازات سبّاقة، شكّلت دفعة قوية لنجاح دولة الإمارات في أن تكون في صدارة أفضل الدول في مواجهة «كوفيد 19» في العالم، هذه الإنجازات التي نفخر بأنها ستبقى شاهداً على قدرتنا المتفردة على ضمان استمرارية التعليم. وتابع : «أثمرت الجهود المتضافرة بين الهيئتين التدريسية والإدارية، عن حزمة من المكتسبات الهامة، أبرزها انضمام «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، إلى «التحالف العالمي للتعليم»، التابع لليونيسكو، في خطوة هي الأولى من نوعها لجامعة عربية، لتعمل جنباً إلى جنب مع كوكبة من أهم المنظمات والمؤسسات التعليمية العالمية، وكبريات شركات التكنولوجيا، مثل غوغل وفيسبوك وهواوي، لدعم التعليم عالمياً».

إنجازات

قال الدكتور منصور العور: «كل ما حققناه من إنجازات استثنائية خلال أزمة «كورونا»، ليس سوى نتاج عملنا الدؤوب على مدى العقدين الماضيين، لترجمة الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إحداث تغيير جذري في منظومة التعليم التقليدي، الذي بات عاجزاً عن مواكبة متطلبات العصر الرقمي، والتحول إلى منظومة التعليم عن بعد، التي ترسم ملامح المستقبل».

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