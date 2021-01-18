مدارس في الشارقة تطالب بزيادة الطاقة الاستيعابية للصفوف

المصدر: استطلاع – عصام الدين عوض

أكدت بعض إدارات المدارس الخاصة في الشارقة، أنها خاطبت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية في الصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثاني عشر، وذلك لمجابهة الطلب المتواصل من أولياء الأمور، ونزولاً عند رغبتهم بضرورة استيعاب أبنائهم في التعلم المباشر في الفصل الدراسي الثاني، بعد اختيارهم للتعلم (عن بعد) في الفصل الدراسي الأول، حيث سمحت الهيئة لإدارات المدارس منذ بداية العام بـ 10 طلاب فقط داخل الحجرة الدراسية لرياض الأطفال، ومن الصفوف الأول وحتى الثاني عشر 15 طالباً وطالبة.

كما أيد بعض مديري المدارس اختيار أولياء الأمور للتعليم المباشر لما فيه من تواصل فعال ما بين الطلبة وزملائهم والهيئة التعليمية، شريطة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحيلولة دون انتشار «كوفيد 19».

وأكدت سمر مراد مديرة مدرسة الإبداع العلمي الدولية بمويلح الخاصة في الشارقة، لـ«البيان»، أن هناك الكثير من أولياء الأمور طالبوا مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي انطلق بداية الشهر الجاري بضرورة استيعاب أبنائهم في نظام التعليم المباشر.

بدوره أكد علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن هناك مدارس خاصة في الشارقة تقدمت بطلب لزيادة الطاقة الاستيعابية في بعض الصفوف الدراسية من مرحلة الرياض وحتى الثاني عشر حتى تتمكن من استقبال عدد متزايد من الطلبة في نظام التعليم المباشر داخل الصفوف الدراسية، فتمت الموافقة على طلباتهم بالزيادة وفقاً لشروط محددة أبرزها، أن تكون مساحة الفصول مناسبة لاستيعاب تلك الزيادة، إضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي وردت في دليل الهيئة وتم توزيعه على إدارات المدارس منذ بداية العام الجاري.

وفي ذات السياق ذكرت شهرزاد عزت، مديرة مدرسة الاستقلال الخاصة بالشارقة، أنه نتيجة لإلحاح أولياء أمور الطلبة بضرورة استيعاب أبنائهم في التعليم المباشر، تم التواصل مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص لزيادة الأعداد في الصفوف، والتي بدورها وافقت على زيادة أعداد الطلبة من الصف الأول إلى الثاني عشر ليصبح 20 طالبة بدلاً من 15 طالبة، وذلك نتيجة لتوفر الصفوف الدراسية ذات المساحات المناسبة.

وتحدث إبراهيم بركة، مدير مدارس الشعلة الخاصة في الشارقة، أن إدارة المدرسة جاهزة لاستقبال الطلبة داخل الفصول الدراسية، لافتاً إلى أنه تم التعميم على أولياء الأمور بأن إدارة المدرسة تشجع التعلم داخل القاعات الدراسية.

وأكد حسان صباح، مدير مدرسة سما الأمريكية الخاصة بالشارقة، أن إدارة المدرسة منذ بداية العام الدراسي 2020 – 2021 خيرت أولياء الأمور، حيث تم وضع 3 سيناريوهات، وتم عمل عدد أكبر من المجموعات وغرف صفية مختلفة.

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