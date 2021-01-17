«التربية» تمدد التطعيم في معهد تدريب المعلمين حتى 21 يناير

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها على «تويتر» تمديد التطعيم ضد فيروس كوفيد 19، في معهد تدريب المعلمين في عجمان (المبنى الرئيس) حتى يناير الجاري، بعدما وجدت إقبالاً كبيراً من قبل العاملين في الميدان التربوي، في يومي 13 و14 الماضيين.

ووفرت الوزارة اللقاح في إمارة الفجيرة مدة أسبوعين منذ الثلاثاء الماضي الموافق ‏12 يناير ويستمر حتى ‏26 يناير، ويبدأ من الساعة 9:00 صباحا‏ً حتى الثالثة عصراً، ‏وذلك في إمارة الفجيرة بمدرسة ‏حمد بن عبدالله الشرقي للتعليم الثانوي في دبا الفجيرة، ومدرسة ‏محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي.

وكان قطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم أعلن في وقت سابق ‏عن توفير ‏اللقاح لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية في أبوظبي والعين والظفرة‏ وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة، ‏على أن يقوم فريق اللقاح ‏بالمرور على جميع المدارس والجامعات والمعاهد في الإمارة لإعطاء اللقاح ‏للهيئة ‏التدريسية والإدارية والعاملين في المدارس وطلبة الجامعات.

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