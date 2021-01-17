"التربية" تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء المقبل

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، الأربعاء المقبل، وذلك بعد مقارنة نتائج نهاية الفصل الدراسي الأول التي أداها الطلبة أواخر شهر نوفمبر الماضي ونتائج الامتحانات التعويضية التي أدوها 10 يناير واستمرت حتى 14 من الشهر ذاته، ومن ثم تعتمد النتيجة الأفضل منهما في كل مادة للطالب.

فيما تعتزم الوزارة تحديد موعد ثالث للطلبة الذين لم يتسن لهم أداء الامتحانات التعويضية، في الفرصة الثانية، بسبب عذر مقبول، أو الطلبة المرضي ، بالتنسيق مع إدارات مدارسهم.

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