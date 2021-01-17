"الشارقة للتعليم الخاص" تصدر تعميماً مهماً للمدارس الخاصة في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، اليوم الأحد، تعميمياً للمدارس الخاصة في الشارقة حمل الرقم ( 1 ) للعام 2021 ويتعلق بتحديث الإجراءات الاحترازية.

ونص التعميم على أنه يتعين على جميع العاملين في المؤسسات التعليمة الخاصة بالشارقة اجراء فحص مسحة الأنف كل 14 يوما، وذلك على نفقتهم الخاصة، ويستثني من ذلك العاملين الحاصلين على لقاح ( كوفيد 19 ) الجرعتين، ويستثنى من الاجراءات الموضحة في الفقرة السابقة العاملين الحاصلين على تقرير شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة، أ ي الشهادات التي تشير الى عدم امكانية تلقيهم لقاح كوفيد 19 وفقا لحالتهم الصحية المرضية، على أن تتكفل المؤسسة التعليمة الخاصة بإجراء فحص مسحة الانف ( pcr ) كل 14 يوما.

3 أيام

كما جاء في التعميم انه في حال حاجة العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة الحضور لمقر هيئة الشارقة للتعليم الخاص فانه يتعين عليهم ابراز نتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الانف مدتها لا تزيد على 3 ايام قبل دخول الهيئة، ويستثنى من ذلك الحاصلون على لقاح ( كوفيد 19) الجرعتين.

تغذية

كما عممت على جميع المؤسسات التعليمة الخاصة في الشارقة بتغذية منصة ( تمام ) بأعداد العاملين بها الحاصلين على اللقاح ضد كوفيد 19 ونتائج الفاحصين وجميع ما تتطلبه الهيئة في المنصة، اضافة الى المراكز الطبية، فقد تم تخصيص مسار في مركز اكسبو الشارقة للراغبين في أخذ اللقاح من العاملين في المؤسسات التعليمة الخاصة بإمارة الشارقة.

وسوف تقوم فرق الرقابة بطلب نتيجة الفحص السلبية لمسحة الانف للعاملين المتواجدين في المؤسسات التعليمية أو ابراز شهادة التطعيم بلقاح كوفيد 19 ( الجرعتين ).

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