جامعة الشارقة تبدأ اليوم الدراسة في فصل الربيع بالكليات كافة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أن الدراسة في فصل الربيع تبدأ اليوم الأحد للكليات كافة، لافتاً إلى أن المساقات النظرية التي تدرس في الكليات ستكون (عن بعد) ومساقات الدراسات العليا ستكون (هجيناً)، أما الدراسة في مساقات المختبرات العملية والفنية والاستديوهات والمختبرات الإكلينيكية السريرية الطبية ومشاريع التخرج والتدريب الإكلينيكي بالمستشفيات فستكون الدراسة (هجيناً) أو عن طريق المحاكاة بنسب تتراوح من 30 – 50 %، آخذين بعين الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا. وبين لـ«البيان» أن الامتحانات ستكون مباشرة بالجامعة للتخصصات والكليات كافة سواء الذين يدرسون عن بعد أو مباشرة إلا الطلبة الذين يدرسون خارج الدولة فسيمتحنون عن بعد بالتزامن مع زملائهم داخل القاعات الدراسية.

وأضاف النعيمي إن الجامعة حصلت على اعتماد لتدريس 11 برنامجاً جديداً من وزارة التعليم العالي، منها 2 دكتوراه و8 ماجستير وبرنامج بكالوريوس، ليصبح عدد البرامج 108 برامج أكاديمية وجميعها معتمدة من الوزارة، منها 15 في الدكتوراه و36 ماجستير و55 بكالوريوس وبرنامجان في الدبلوم العالي، لافتاً إلى أن الجامعة حسب التصنيف العالمي ما زالت في صعود مستمر، وتعد من أقوى 3 جامعات على مستوى الدولة، كما أنها تسير نحو الريادة العالمية عبر ترسيخ الإمكانات كافة لخدمة العمل الأكاديمي والبحثي، وتخطو بجد نحو التعلم والعمل عن بعد بمواكبتها لهذا النظام.

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