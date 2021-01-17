2000 طالب بـ«المدينة الجامعية» في عجمان يجرون امتحاناتهم النهائية اليوم

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

قال الدكتور محمد عميرة مدير كلية المدينة الجامعية في عجمان، إن إدارة الكلية، أكملت كافة استعداداتها لإجراء الامتحانات النهائية اليوم الأحد، وسوف تستمر لمدة أسبوعين، حيث تم تشكيل فريق تقني متكامل، لمتابعة سير الامتحانات، وتقديم الدعم الفني لكافة الطلبة، لتذليل المشاكل الفنية التي قد تعترض الطلبة خلال أدائهم للامتحانات، حتى يؤدوها في بيئة آمنة.

وأوضح عميرة لـ «البيان»، أنه سوف تجرى كافة الامتحانات عن بعد، لأكثر من 2000 طالب وطالبة في كافة الكليات، موزعين على 16 برنامجاً أكاديمياً، لافتاً إلى أن الدراسة في فصل الربيع، ستنطلق بداية فبراير المقبل، عبر نظام (الهجين)، وأنه لا تغيير في الخطط المعتمدة لسير الدراسة في الكلية.

وقال عميرة إن الكلية جاهزة لاستقبال الطلبة لفصل الربيع القادم، حيث ستكون الدراسة عن بعد بصفة عامة، إلا أن العلوم الطبية والصحية، سوف تكون (هجيناً)، أما القانون البكالوريوس والماجستير والإدارة العامة بكافة تخصصاتها، والمحاسبة والتسويق وإدارة الموارد البشرية، وإدارة نظم المعلومات، والدبلوم المهني، وماجستير إدارة الأعمال في إدارة الجودة الشاملة، وإدارة الموارد البشرية، التدريس فيها سوف يكون عن بعد، لافتاً إلى جاهزية الكلية تقنياً للتعلم عن بعد، من خلال برنامج (زووم) و(مودل)، وبرنامج ثالث لمراقبة الامتحانات (رسبوندر).

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