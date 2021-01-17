«إدارة الأزمات بأبوظبي»: استمرار التعلّم عن بعد 3 أسابيع

المصدر: أبوظبي - محمد محسن ووام

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، عن استمرار نظام «التعلّم عن بعد»، لجميع المراحل الدراسية، في مدارس الإمارة كافة، لمدة 3 أسابيع، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 17 يناير الجاري.



وأكدت اللجنة أن هذا القرار، جاء كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس، وحرصاً على صحة وسلامة المجتمع المدرسي، وهو جزء أساسي من الإجراءات الوقائية المتخذة في الإمارة، للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.



وحثت اللجنة أولياء الأمور وأفراد الكادرين الأكاديمي والإداري في المدارس الحكومية والخاصة، على التطعيم ضد كوفيد 19، لحماية أنفسهم ضد الفيروس، والمساهمة في تأمين حماية شاملة لأفراد المجتمع، والذي سيسرع العودة الآمنة إلى المدارس.



وانتظم طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي خلف أجهزتهم استجابة لقرار اللجنة، وقد سجلت المدارس الخاصة في أبوظبي إقبالاً كبيراً على تلقي لقاح كوفيد 19، لجميع العاملين بها.



وبناء على قرار اللجنة خاطبت إدارة المدارس الطلاب وأولياء الأمور عبر «الايميل» أمس بتغيير الخطة التي أرسلت سابقاً بالدوام المدرسي الجزئي، واعتماد الدراسة «أونلاين»، كما أكدت المدارس في خطاباتها على جهوزية المنصات الرقمية، وأنها ملتزمة بتقديم محتوى متميز للدراسة، خصوصاً أن المدارس اكتسبت خبرات تقنية عالية على مدار الشهور الماضية، في التواصل مع طلابها وتدريس المحتوى التعليمي وفق الجداول والبرامج المحددة لكل مدرسة.



وطالب أولياء أمور بأهمية تخفيف الأعباء المصاحبة لإرسال الواجبات المدرسية، والتخفيف على الأمهات وأن تقوم المدرسة بأدوار فاعلة في هذا الصدد، حيث إن الأعباء تزداد على الأهالي في مراجعة دروس ذويهم ومساعداتهم في حل الواجبات المدرسية.

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