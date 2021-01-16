استمرار نظام التعليم عن بعد في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، عن استمرار نظام "التعليم عن بعد" لجميع المراحل الدراسية في كافة مدارس الإمارة لمدة 3 أسابيع، ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 17 يناير.

وأكدت اللجنة بأن القرار جاء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وحرصاً على صحة وسلامة المجتمع المدرسي، وحثت أولياء الأمور والكادرين الأكاديمي والإداري في المدارس الحكومية والخاصة على التطعيم لحماية أنفسهم، والمساهمة في تأمين حماية شاملة لأفراد المجتمع

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