«ألف للتعليم» مدرسة المستقبل بخواص «الذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

توفر منصة «ألف للتعليم» تجارب تعليمية بخواص الذكاء الاصطناعي مصممة لتلبي احتياجات جميع الطلاب ليتمكنوا من التعلم حسب مؤهلاتهم في أي وقت وأي مكان، ويستخدمها أكثر من 120 ألف طالب، وتقدم تغذية راجعة للمعلمين حول تحصيل الطلاب الأكاديمي، مما يتيح للمعلم توظيف البيانات في تطوير مستوى الطلبة في مواد أو مواضيع معينة ومساعدتهم كل حسب احتياجه.

محتوى تفاعلي

وتوفر منصة ألف للطلاب أساليب مبتكرة لفهم الدروس الصعبة وذلك عن طريق تجزئة المحتوى إلى جانب استخدام تقنيات تعلم فعالة مثل الألعاب والأنشطة التعليمية الترفيهية، وذلك بهدف مساعدة المتعلم على اكتساب المهارات وإتقان الدروس بشكل تدريجي.

وتشمل منصة ألف واحداً من أكثر أنظمة المراقبة المدرسية تطوراً، حيث تعمل على تتبع التقدم الحاصل على مستوى المنطقة، المدرسة، الصف، الموضوع، الفصل وصولاً إلى المستوى الفردي للطالب.

منهاج تعليمي متوائم

وتقدم المنصة خططاً تعليمية متوافقة مع المناهج الدراسية ووسائل عرض تعليمية مناسبة للبيئة الصفية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في توفير وقت وجهد المعلم المبذول في الإعداد والتخطيط للدروس اليومية، بتكنولوجيا تقدم بيانات فورية تسمح بتقديم الدعم للمتعلم بشكل لحظي ومتواصل.

وتوفر المنصة بيانات تقييمية توضح ما يعاني منه الطلاب وما هي طبيعة المساعدة التي يحتاجونها؟ وتساعد البيانات التي تقدمها المنصة للمعلمين وإدارات المدارس على تقديم الدعم للطلاب بشكل أفضل وتعزيز مستوى تحصيلهم العلمي.

تقييم

وبعد الانتهاء من كل حصة في منصة ألف، يتم إجراء تقييم للطلاب للتأكد من فهمهم لمحتوى الدرس، وإذا لم يتمكن الطالب من إنجاز التقييم بنجاح، فإن محرك التوصية الخاص بـ«ألف» يحدد المهارة المطلوبة الأكثر أهمية والواجب على الطالب اكتسابها، وبعد الانتهاء من جلسة التدريب، سيكون الطالب قد بات مستعداً أكثر لمتابعة تحصيله في المنهاج الدراسي.

مراقبة

وطورت «ألف للتعليم» أحدث النظم الإدارية المبتكرة لتتبع ومراقبة الأداء المدرسي وتقديم التعليقات والملاحظات من خلال توفير نظام المعلومات الفورية والدقيقة، يستطيع الإداريون تحديد المدارس التي تحتاج إلى دعم إضافي. وهذه البيانات تمكّنهم من الارتقاء بجودة العملية التعليمية في المدرسة.

وحازت منصة «ألف» الرقمية التعليمية على جوائز عدة، وتقدم مواد تعليمية متوافقة مع المنهج الدراسي ووسائل عرض تعليمية تفاعلية مناسبة للبيئة الصفية. ويستخدم المعلمون لوحة المعلومات الخاصة بالمعلم للاطلاع مباشرة على احتياجات الطلاب. ويتم إخطار أولياء الأمور بالتقدم الذي يحققه الأبناء من خلال تطبيق ألف لأولياء الأمور، والذي يسمح لهم بالمشاركة في رحلة تعلم أطفالهم، ويساعد التطبيق أولياء الأمور على متابعة التقدم والأداء بسلاسة. وتقدم ألف للتعليم برامج التدريب المهني لمساعدة المعلمين على توظيف أدوات التكنولوجيا بشكل فعال في الفصول الدراسية، كما أنها تقدم لمديري المدارس لوحة معلومات خاصة حول مجرى الدروس في كل صف خلال اليوم الدراسي.

وتوفر «ألف للتعليم» نظام المعلومات الفورية والدقيقة وشاملة تمكّن المعلمين من الارتقاء بجودة العملية التعليمية في المدرسة، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي الذي يُعد أساساً رئيسياً في النهج التعليمي المتطور وبفضل أحدث التقنيات في التعليم.

مزايا

وتمتاز المنصة بكونها تفاعلية تحفز الطلاب على التعلم، ثرية بالفيديوهات والأفلام التصويرية التعليمية، التي تناسب جميع أنواع أنماط التعلم، توظف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والدتا الضخمة لدعم تعلم الطلاب ولسد الفجوات التعليمية.

كما أن المنصة سهلة الاستخدام ومحببه للطلاب، وتبني طالباً باحثاً متطلعاً ومسؤولاً، وتدعم وتسهل التعلم الذاتي وتعزز مهارات القرن الـ 21.

ويقدم نظام ألف للتعليم الذكي، بيانات فورية وشاملة تمنح قادة المدارس الفرصة لمعرفة وتحديد المدارس والصفوف التي تتطلب دعماً إضافياً، بالإضافة إلى استحداث تطبيق ألف أولياء الأمور، والذي يوفر فرصة المشاركة في رحلة تعلم أبنائهم من خلال موافاتهم بتقارير فورية حول التقدم الأكاديمي الذي يحققه الأبناء.

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