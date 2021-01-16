مدارس خاصة تفتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

فتحت مدارس خاصة في دبي باب التسجيل وإعادة تسجيل طلابها للعام الدراسي المقبل 2021 ـ 2022، عبر قنوات ذكية، وذلك لاستقبال الطلبات وحصر الأعداد المسجلة لديها والاكتفاء برصد اهتمام ولي الأمر في إعادة تسجيل ابنه في المدرسة ذاتها للعام الدراسي المقبل.

ووجهت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، المدارس الخاصة، بعدم تحصيل رسوم إعادة تسجيل الطلبة إلا مع نهاية إجازة فصل الربيع وبداية الفصل الدراسي الثالث، وذلك بما يراعي مصلحة جميع الأطراف وضمان الانسيابية في عملية إعادة التسجيل.

لاسيما وأنها تأتي عوضاً عن الإجراء الذي كان متبعاً لدى المدارس بتحصيل رسوم إعادة التسجيل خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقالت أمل بالحصا المدير التنفيذي لسياسات المعرفة والتنمية البشرية في هيئة المعرفة بدبي، إن تلك السياسة تتيح لجميع المدارس الخاصة في دبي إمكانية فتح باب تسجيل الطلبة في التاريخ الذي تراه المدرسة مناسباً خلال العام الدراسي، مع مراعاة أن يتم تحصيل الرسوم المستحقة خلال الفترة المعتمدة من قبل الهيئة، وذلك بهدف التيسير على أولياء الأمور ومنحهم الوقت الكافي من أجل اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق باختيار مدارس أبنائهم استناداً إلى جودة التعليم في المدرسة«.

وأضافت:»بحسب الإجراءات المتبعة في الهيئة، فإنه يحق للمدرسة الطلب من ولي الأمر دفع تأمين لتجديد التسجيل بقيمة لا تتجاوز 5% أو 500 درهم (أيهما أعلى)، على أن يتم احتساب هذا المبلغ من الرسوم المدرسية للفصل الأول، وذلك لضمان حصول الطالب على مقعد في العام الدراسي التالي، كما يمكن للمدارس الخاصة تبعاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية بدبي تحصيل رسوم تسجيل للطلبة الحاليين في أي من المدارس الخاصة بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي الرسوم المدرسية".

وشهد قطاع المدارس الخاصة بدبي دخول 6 مدارس خاصة جديدة العام الدراسي الحالي 2020 - 2021م، تطبق مناهج تعليمية متنوعة وتلبي احتياجات متنوعة لأولياء الأمور في مناطق عمرانية مختلفة بالإمارة، فيما بلغ إجمالي عدد المدارس الخاصة القائمة 210 مدارس خاصة تستقبل أكثر من 279 ألف طالب وطالبة بواقع 135.521 طالبة، و143.670 طالباً.

وبحسب آخر إحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية، يدفع 50% من الطلبة رسوماً دراسية سنوية أقل من 20 ألف درهم، ويبلغ عدد الطلبة الذين يدرسون في 210 مدارس في دبي 279.191 طالباً وطالبة.

استمارة

من جهتها، قالت غدير أبوشمط مديرة مدرسة جيمس الخليج الوطنية، إن المدرسة توفر نظام إعادة التسجيل ونظام الدفع أون لاين لتسهيل عمليات الدفع على أولياء الأمور، حيث يتم فتح باب التسجيل وإعادة التسجيل من خلال تعبئة استمارة تحفظ مكاناً للطالب في المدرسة، لافتة إلى أن المدارس أصبحت مواكبة للتطور الذي تشهده الدولة سواء على مستوى التطور التعليمي أو التوجه الذكي الذي أصبح صيغة التعامل مع أولياء الأمور ومختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وأضافت أنه في حال لم يتمكن أولياء الأمور من إعادة تسجيل أبنائهم أو استكمال التسجيل للعام الدراسي المقبل من خلال موقع المدرسة لسبب ما، عليهم إخطار إدارة المدرسة خطياً عن طريق إيميل مفصّل لضمان قيام المدرسة بقبولهم وتسجيلهم للعام المقبل من دون أي تأخير.

وذكر كريم مورسيا، مدير مدرسة جيمس البرشاء الوطنية أن المدرسة تحرص على توفير تجربة متكاملة للتعلم عن بعد لأولياء الأمور الذين يفضلون هذا الخيار، بدءاً من مرحلة التسجيل حتى الالتحاق بالمدرسة، كما تتيح لأولياء الأمور المجال لحجز مواعيد الجولات الافتراضية والاجتماعات مع الإدارة العليا، بالإضافة إلى حضور الاجتماعات والمقابلات وعمليات التقييم عبر الإنترنت بشكل كامل. وبوسع فريقنا المتخصص بقبول الطلاب استكمال عملية الالتحاق بالمدرسة عبر تقديم الوثائق اللازمة وتسديد الرسوم الدراسية من خلال الموقع الإلكتروني.

وقال الدكتور تيموثي هيوز مدير مدرسة السلام كميونتي الخاصة، إن المدرسة فتحت باب إعادة التسجيل للطلبة الحاليين وفتح باب التسجيل للطلبة الجدد العام المقبل بشكل مبكر لحصر عدد الطلاب الملتحقين بها، لتتمكن إدارة المدرسة من تحديد احتياجاتها من الطلبة وتمنح أولياء الأمور وقتاً كافياً لاختيار المدرسة المناسبة، مشيراً إلى أنهم يسعون دائماً لخلق وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة، إضافة إلى تعزيز روح الانتماء للمدرسة والعمل على توطيد العلاقة بين المدرسة والأسرة، بما يدعم العملية التربوية والتعليمية، بعيداً عن الشكل التقليدي، وذلك لتعزيز روح الانتماء للمدرسة لدى الطلبة وتعريف أولياء الأمور والطلبة الجدد بنظام المدرسة، وتوفر المدرسة 2200 مقعد دراسي.

وأوضح أن المدرسة تحرص على عمل مقابلات شخصية وتقييم عام لطلبة الصفوف fs1، fs2، والصف الأول والثاني، أما من الصف الثالث حتى الثالث عشر، يخضعون لاختبار الـ cat 4 لاختبار قياس مستوى الطالب، والوقوف على مواطن القوة والضعف.

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