المدارس الخاصة في الشارقة مستمرة بنظام«الهجين»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنه لا تغيير في خطط الهيئة فيما يتعلق بنظام الدراسة الهجين بالنسبة لكافة المراحل الدراسية بالمدارس الخاصة في الشارقة بما فيها الحلقة الثالثة، مبيناً أن سير الدراسة سيكون على ذات النسق في الفصل الدراسي الثاني وأن ولي الأمر هو الذي يختار طبيعة الدراسة لأبنائه.

ونوه بأن هناك زيارات مستمرة من قبل فرق التفتيش الرقابية التابعة للهيئة للوقوف على مدى التزام إدارات المدارس بالدليل الذي تم توزيعه على المدارس ويحوي كافة الإرشادات والتدابير التي تحدد سير العملية التعليمية منذ بدء العام الدراسي الجاري، لافتاً إلى أن هناك إدارات مدارس طالبت بزيادة عدد الطلبة للدراسة المباشرة، وكان قد تم تحديد 10 طلاب في الفصل لرياض الأطفال و15 طالباً بالنسبة للفصول من الأول وحتى الثاني عشر بحد أقصى، فتم الاستجابة لبعض المدارس التي تتوافر فيها الشروط الصحية حيث تم زيادة عدد الطلبة في رياض الأطفال إلى 12 حسب مساحة الفصل، والموافقة على زيادة الطلبة في الفصول الدراسية الأخرى شريطة أن تكون مساحة الفصول مناسبة.

وقال: هناك إصابات بالفيروس بين الطلبة ولكن بنسب متدنية وتم السيطرة عليها من خلال لجنة (كوفيد 19) التي تم تشكيلها لمتابعة مثل تلك الحالات، كما أن التزام إدارات المدارس الخاصة في الشارقة بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها وبفعل المراقبة الدورية حال دون انتشار الفيروس في تلك المدارس، موضحاً أن الهيئة بمختلف كوادرها الإدارية والفنية، بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز البيئة التعليمية في المدارس الخاصة التابعة لها، مستفيدة من تجربتها السابقة، التي خاضتها في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس «كوفيد 19».

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