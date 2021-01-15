%40 التطعيم في جامعة الشارقة و%60 في «عجمان الطبية»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أنه لا تغيير في خطط الجامعة فيما يتعلق بالدراسة «الهجين»، حيث تبدأ الأحد المقبل.

وأضاف أنه تم تطعيم 40 % من العاملين بالجامعة بلقاح «كورونا» وشمل ذلك الهيئة التدريسية والإدارية وأسرهم، إضافة إلى 16 ألف طالب وطالبة.

من جهته، أكد البروفيسور الدكتور حسام حمدي مدير جامعة عجمان الطبية، أنه جار تطعيم كافة العاملين بالجامعة من الهيئة التدريسية والطلاب الذين يبلغ عددهم ألفين و200 طالب وطالبة، حيث بلغت نسبة التطعيم 60 % داخل مستشفى الجامعة، ويقدم اللقاح مجاناً، كما أن أبواب المستشفى مفتوحة لتقديم اللقاح لمن يرغب.

وأضاف أن الدراسة سوف تبدأ نهاية الشهر الجاري لكافة الكليات، كما تم إعلام هيئة التعليم والإداريين على أبرز الخطوات والتدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها في حال تواجدهم داخل الحرم الجامعي، حيث يبلغ عدد الهيئة التدريسية بجامعة الخليج 100 عضو بخلاف أعضاء التدريس الإكلينيكيين الذين يعملون في المستشفيات وعددهم 100 أيضاً.

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