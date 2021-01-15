3 أشقاء يبتكرون معملاً لتحليل البيانات

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

تمكن ثلاثة طلاب أشقاء أطلقوا على أنفسهم فريق «Triple data» من ابتكار«معمل تحليل بيانات» والذي أهلهم للفوز بالتحدي عن فئة الطلاب في جائزة «داتاثون الفرصة للبيانات المفتوحة» التي أطلقتها جمارك دبي.

سحر وفاطمة وعبد الله مسعود، ثلاثة إخوة يدرسون تخصص الدراسات الإسلامية في السنة الرابعة بجامعة الوصل بدبي، اقتنعوا بأهمية التغيير لمواجهة التحديات في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وبسبب شغفهم بالابتكار بدأوا مسيرتهم بالبحث عن سبل تطويع التكنولوجيا في الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات، وجاءت جائزة «داتاثون الفرضة للبيانات المفتوحة» التي أطلقتها جمارك دبي في أسبوع دبي للابتكار في فبراير من العام الماضي، لتتوج هذا الإبداع بالفوز بالجائزة عن التحدي بفئة الطلاب.وكرم أحمد محمود مصبح المدير العام لجمارك دبي في معرض جيتكس 2020 فريق «Triple data» عن فكرة (معمل تحليل البيانات).

فكرة

وقالت سحر مسعود عن فكرة البرنامج: «يعمل البرنامج على معالجة البيانات وإن كانت معقدة، لكن النموذج يساعد في تسهيل تخزين السلع والبضائع الجمركية. وتعمل على التنبؤ بشكل تلقائي للبيانات ويمكن مقارنته في نفس الوقت مع البيانات الأخرى عبر ثلاث خطوات وهي تحميل البيانات عن طريق النموذج لوجود ماسح ضوئي للبضاعة عن طريق الماسح الضوئي «الباركود»، وتحول البيانات إلى تنسيق رقمي ليتعرف عليه النموذج، ثم يتم معالجة البيانات الذكية ومن ثم التحليلي الإحصائي الأساسي، ويكون لدى النموذج شاشة مع طابعة تقوم بإنشاء تقرير تلقائي على شكل رسومات بيانية بمقارنة النماذج السابقة».

وقالت فاطمة مسعود إن النموذج يدعم باستخدام تنسيق «csv+excel» ويمكنه تحليل البيانات المدمجة في ملف واحد والتعرف على الأنماط ووظيفة التنبؤ على النظام الحالي ومن ثم يطبق التنبؤات على الكشف عن الاضطراب والغش والخلل.

وحول مميزات المعمل قال عبد الله إنه يتمتع بـ5 مميزات وهي الأمان والسهولة والسرعة وزيادة الربح وحماية البيانات، حيث يمكنه كشف التزوير عبر خاصية تحليل البيانات بسهولة، وبمرور الكاشف الضوئي على البضائع تسجل معلومات البضاعة تلقائياً على البرنامج ويقوم بتخزين المعلومات بنقرة زر في البرنامج ويحلل البيانات تلقائياً لتظهر على النموذج.

وأضاف أن النظام يمكنه كذلك تحليل البيانات الضخمة والقيام بالتحليلات التنبؤية فهو عبارة عن نظام متكامل داعم للمصادر المفتوحة ويعالج كمية كبيرة من البيانات في وقت قصير ويوفر بيئة مناسبة للعمل التعاوني مع جهات مختلفة.

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