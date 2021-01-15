«تاكسي دبي» تعزز حافلات خدمة النقل المدرسي بإجراءات احترازية

المصدر: دبي - البيان

أكدت مؤسسة تاكسي دبي «DTC» بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنها عززت أسطول حافلات النقل المدرسي التابع لها بسلسلة من الإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من فيروس «كوفيد 19» وذلك تزامناً مع بدء تقديم خدمة النقل المدرسي خلال الفصل الدراسي الجديد.

وقال مروان الزرعوني، مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في مؤسسة تاكسي دبي: «إن المؤسسة تبذل جهوداً استثنائية لتواكب التوجهات العالمية والمحلية للحد من انتشار الفيروس عبر المساهمة في وقاية الطلبة وضمان راحتهم وسعادتهم خلال تنقلهم من وإلى المدرسة، وذلك بهدف تعزيز ثقة أولياء الأمور في ارتياد أبنائهم حافلات النقل المدرسي مجدداً، لذلك قمنا بعدد كبير من الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلبة؛ ومنها جدولة برامج لتعقيم الحافلات باستمرار قبل وبعد نزول الطلبة، وتحديد طاقة استيعابية تتمثل بـ 50 % فقط من مجمل عدد الطلبة في الحافلة، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة كل طالب من قبل مشرفة الحافلة وذلك قبل صعوده للحافلة».

تسجيل

وأشار إلى أن عدد الطلبة الإجمالي 3 آلاف طالب مسجلاً بخدمة النقل المدرسي موزعين على أكثر من 175 حافلة ذكية تابعة لأسطول مؤسسة تاكسي دبي، وأن مجمل عدد المدارس المُتعاقد معها في إمارة دبي وصل إلى 22 مدرسة تحظى بثقة مؤسسة تاكسي دبي بتقديم خدمة متميزة لتوصيل الطلبة، خاصةً وأن نجاح الخدمة يعود أيضاً إلى اختيار سائقي نقل مدرسي البالغ عددهم حوالي 350 سائقاً مدربين على قيادة حافلاتنا الذكية، بالإضافة إلى توفير مشرفات في جميع حافلاتنا والبالغ عددهن 117 مشرفة مؤهلات للتعامل مع الطلبة من جميع الفئات العمرية، وحاصلات على دورات تدريبية لكيفية التعامل أثناء الحالات الطارئة، وحاصلات على شهادات معتمدة من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الإسعافات الأولية.

وأكد الزرعوني «أن حافلاتنا مزودة بالأنظمة التقنية كافة للمراقبة ومتابعة الحافلات والطلبة لتوفير الأمن والسلامة، منها كاميرات المراقبة، وجهاز الاستشعار لضمان خلو الحافلة من الطلبة، وزر الطوارئ للتواصل مع مركز التحكم، ونظام التتبع الإلكتروني للحافلة والطالب من خلال خاصية نظام تحديد الموقع العالمي GPS، ونظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو RFID، كما تتمتع الحافلة المدرسية بنظام للإطفاء الذاتي لحرائق المحرك، ولقد تم اختيارها وفقاً لأعلى معايير جودة السلامة العالمية».

وعن كيفية طلب الخدمة والمعلومات التفصيلية عنها، أوضح أنه تتوفر خدمة منصة أولياء الأمور على الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة تاكسي دبي https:/‏/‏schoolbus.dubaitaxi.ae/‏Parentportal لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني وتسجيل الطلبة في الخدمة وتحديث بياناتهم، كذلك تتوفر عملية تتبع حركة الطالب والحافلة وتحديد موقع الصعود والنزول من الحافلة، وميزة قياس مؤشر السعادة ونسبة الرضا الخاص بأولياء الأمور، وأن الخدمة تتضمن التطبيق الذكي DTC School Bus المتوفر على متاجر تطبيقات غوغل وآيفون والذي يعمل على تتبع حركة الطلبة والحافلات عن طريق نظام GPS في الهواتف الذكية، مؤكداً أن مؤسسة تاكسي دبي تسعى دائماً إلى أن تكون جديرة بالثقة والاختيار الأول في مجال التنقل المدرسي الذكي لأكبر عدد من المدارس والجامعات في إمارة دبي، تحقيقاً لأهم غاياتنا الاستراتيجية المتمثلة بإسعاد الناس والتشغيل المتميز.

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