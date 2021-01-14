"التربية" تؤجل استئناف دراسة طلبة الثانوية في المبنى المدرسي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

قررت وزارة التربية و التعليم تأجيل استئناف الدراسة لطلبة الحلقة الثالثة للدوام في المبنى المدرسي بداية الأسبوع المقبل، وسيواصل جميع طلبة الحلقة الثالثة نظام التعلم عن بُعد حتى إشعار آخر.

وأجرى الفريق المعني من وزارة التربية والتعليم اجتماعا عاجلاً وطارئاً لإخطار المدارس بهذا الأمر وعليه يتم إبلاغ الطلبة الذين اختاروا التعليم الواقعي بعدم الحضور للمبنى المدرسي الأسبوع المقبل ومواصلة تعليمهم عن بعد.

وبدروها خاطبت المدارس أولياء الأمور باستمرار الدراسة عن بعد، وذلك حرصاً من الوزارة على سلامتهم و سلامة الكادر الإداري والتدريسي.

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