كوادر تعليمية: اللقاح تحصين لبيئة مدرسية آمنة

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

ثمنت كوادر تعليمية جهود وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في تشجيعها الكوادر التعليمية على تلقي لقاح فيروس «كورونا 19»، مشيرين إلى أن أهمية التطعيم يتجاوز الوقاية الفردية ليشمل المحيط المجتمعي ككل.

ولفتوا إلى أن التحصين من خلال اللقاح هو الأكثر أماناً وفعالية في الفترة الراهنة من أجل عودة الحياة التعليمية وتنمية قدرات ومهارات الطلبة واستمرار تحصيلهم الدراسي وفق أعلى المستويات وعودتهم إلى مقاعدهم الدراسية في ظل بيئة مدرسية آمنة وصحية في نفس الوقت.

وأكدت إدارات مدرسية حرصها على توجيه كافة العاملين لديها لتلقي اللقاح الذي توفره المراكز الصحية على مستوى الدولة «مجاناً» باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة لتلقي المطعوم، منوهين بأن دورهم يتمحور كمؤسسات تعليمية على دعم الجهود المبذولة من أجل القضاء على الجائحة الصحية.

نموذج

وقالت أمل زيد ناصر رئيس وحدة شؤون أكاديمي في مدرسة المجد بالشارقة إن الحكومة تمثل نموذجاً يحتذى، حيث سارع أصحاب السمو الشيوخ بتلقي اللقاح، وتبعهم كبار المسؤولين، لافتة إلى أن الإقبال الكبير على تلقي المطعوم بين صفوف العاملين في القطاع التعليمي مرده الثقة في كافة الإجراءات التي قامت بها الدولة منذ ظهور المرض.

وشهد مركز تدريب المعلمين في عجمان توافد أعداد كبيرة عليه لتلقي اللقاح، حيث قالت جمانة أبو شمسية عضو هيئة إدارية في مدرسة الشعلة الخاصة بالشارقة إنه تماشياً مع التعليمات سعت المدرسة إلى حث العاملين كافة على تلقي المطعوم، مشيرة إلى سلاسة الإجراءات وسرعتها، وإلى أهمية التحلي بالوعي ومواصلة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية كالتباعد الجسدي ولبس الكمامة.

وأكدت الدكتورة إيمان أحمد المدير الفني للعيادة المدرسية في مدرسة الشارقة الدولية الخاصة أنهم يشجعون أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية وفق رؤية القيادة الحكيمة والقطاع الصحي في دولة الإمارات على أخذ لقاح فيروس كورونا، لأن صحة وسلامة الإنسان هي الأولوية وعلى الجميع التكاتف والتضامن من أجل التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.

فرص

قالت هبة عبد العظيم معلمة فنية تابعة لمنطقة عجمان التعليمية إن حصول الكوادر العاملة في المدارس للقاح يعزز فرص التعافي من المرض وعودة الحياة المدرسية إلى طبيعتها، مضيفة أن اللقاح يعزز المناعة وفرص الإنسان في مقاومة الفيروس والقضاء عليه، وأن على الجميع الاستفادة من هذا المطعوم باعتباره وسيلة فعالة للحماية إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى بعد تلقيه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز