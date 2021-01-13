تطبيق «التعليم الهجين» في جامعة دبي خلال الفصل الدراسي الثاني

المصدر: دبي - وام

أعلنت جامعة دبي أنها ستطبق نظام «التعليم الهجين» خلال الفصل الدراسي الثاني المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل، حيث ستبدأ الدراسة هذا الفصل «عن بعد» لبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه باستثناء بعض الحصص التطبيقية والعملية، بالإضافة إلى الامتحانات التي تتطلب وجود الطلبة في الحرم الجامعي.

وأوضحت الجامعة أنها مستمرة في تلقي طلبات التسجيل «أونلاين» للفصل الدراسي الجديد وعن استمرار تقديم المنح الدراسية الكاملة والجزئية للطلبة المواطنين والمقيمين لدراسة الهندسة وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال والقانون، وذلك في إطار حرصها على جودة التعليم واستقطاب المتفوقين وتهيئة البيئة الأكاديمية المناسبة لهم وإعدادهم للحياة العملية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة «أن تطبيق هذا النظام يأتي وفق توجهات الدولة بالاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد 19» وتماشياً مع خطط وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، والتي تركت للجامعات حرية وكيفية تطبيق «التعليم الهجين»، إضافة إلى أن الجامعة وهي تطبق هذا النظام على ثقة من نجاحه وتقديم تعليم متميز وبجودة عالية بعد نجاحها في تطبيقه في الفترة الماضية وسط إجراءات احترازية ووقائية دقيقة ومكثفة.

ولفت إلى أنه تم إعطاء الحرية لكل عميد كلية من كليات الجامعة لكي يقرر وفق تخصصات ومناهج كليته ماذا يحتاج من مجالات عن بعد وأخرى تطبيقية.

وأشار إلى أن الكليات نفذت بنجاح في الفصل الدراسي الأول نظاماً تعليمياً «هجيناً» يجمع ما بين التعليم في الجوانب التطبيقية داخل الحرم الجامعي والتعلم عن بعد بما يسمح بتوفير تعليم متميز ومتكامل للطلبة.

وأكد أن البنية الأساسية للجامعة مهيأة تماماً لهذا النجاح، إضافة إلى أن أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة مهيأون لتطبيق هذا النظام ابتداءً من القبول والتسجيل والذي يتم بالكامل «أونلاين» وحتى إنجاز الدراسة النظرية عن بعد وجوانبها التطبيقية.

وأضاف أن الفترة المقبلة سيتم فيها أيضاً التركيز على محور التكنولوجيا واستخدام التقنيات الحديثة بشكل أكبر من خلال دعم بيئة الابتكار وتوجيه الطلبة للاستفادة المثلى من المنطقة الحرة الاقتصادية وفضاءات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة التي توفرها بهدف تنفيذ أفكار ومشاريع مبتكرة ودعم رواد الأعمال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز