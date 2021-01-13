سيناريوهات الدوام المدرسي لطلبة المرحلة الثانوية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

اقترحت وزارة التربية والتعليم عده سيناريوهات لدوام طلبة المرحلة الثانوية وفق خطة التعافي وعودة الطلبة الاحد المقبل، وفقا للطاقة الاستيعابية للطلبة التي تتراوح بين 30 و 50%، ووضع مقترح لجدول يوم الخميس على أن يشمل خمس حصص ‏تتمثل في امتحانات التقويم المستمر وتكون وحدة على مستوى المرحلة، واستغلال حصة للدعم المدرسي التخصصي في المهارات الأساسية منها اللغات والرياضيات من قبل المعلمين ذوي الأنصبة المنخفضة على ان تقوم المدرسة بعمل جدول وتوزيعه على المعلمين وفقا لتلك التوجهات.

وشملت مقترحات جدول يوم الخميس تخصيص حصة قرائية لدعم مهارات الطلبة في القراءة و تنفذ في مركز مصادر التعلم وتكون مرتبطة بمنهاج اللغة العربية ، بالإضافة الي تخصيص حصة لممارسة التجارب العملية بمساعدة أمناء المختبرات وتكون مرتبطة بمنهاج المواد ‏العلمية بالإضافة إلى عرض المشاريع وتقييمها في المواد المختلفة من قبل معلمي المواد.

وجاء مقترح الوزارة في حال وصول عدد الطلاب في التعلم الواقعي إلى 50% فأكثر تصبح الحصة مدتها 60 دقيقة للتعليم المدرسي و يتم خفض مجموع الحصص للمادة، ‏على أن يتولى المعلم الشرح للطلبة في المبنى المدرسي والطلبة في المنزل مع تحديد مسبق لوقت الأنشطة لكل فئة ويمكن الاستفادة من المعلم المساند وتسجيل الحصة لكي يستفيد منها الطلبة لاحقا.

وأكدت الوزارة انه على إدارة المدرسة مراعاة الاعداد الموجود من الكوادر التربوية، ‏ويمكن استقبال جميع الطلبة في مجموعتين كل مجموعة أسبوع بالتناوب، مع مراعاة إعداد جدول للساعات المكتبية وأنشطة الدعم الأكاديمي لمجموعة صغرية من الطلبة.

واقترحت الوزارة سيناريو في حال كانت نسبة التعلم الواقعي أقل من 30% منها مراعاه عدد المعلمين، موضحة إلى أن المعلم الذي يدرس في المبنى المدرسي يختلف عن المعلم الذي يدرس الإلكتروني المباشر.

‏وأكد هذا السيناريو على مراعاة عدد الحصص وفقا للخطة الدراسية على أن تكون الحصة مدتها 45 دقيقة للتعليم الإلكتروني المباشر وفي مجموعات التعلم التي تتم في المنزل يمكن أن تدمج اكثر من شعبة في نفس الوقت وذلك إذا تطلب الأمر.

ومنحت وزارة التربية مدراء المدارس الحرية الكاملة في اختيار السيناريو التعليمي المناسب لها والتعديل عليه حسب ظروف كل المدرسة ومتطلبات التعليم ويتم التركيز في التعليم المدرسي الواقعي على المواد الاساسية مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم ومهارات المواد الاساسية ‏والتوظيف الأمثل للموارد المادية والبشرية في تحقيق أهداف المدرسة مع مراعاة اعتماد الجدول الدراسي و برامج المواد الأساسية من مدير النطاق والمدير الأول والحرص على تقديم تعليم ذي جودة لجميع الطلبة سواء كان تعليمهم واقعية في المبنى المدرسي أو عن بعد.

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