التربية تشيد بالإقبال على أخذ لقاح كورونا وتكشف الفئات المستهدفة

المصدر: البيان الإلكتروني

أشادت وزارة التربية والتعليم بالإقبال الذي شهده اليوم الأول من قبل التربويين والموظفين والعاملين بالوزارة للتطعيم باللقاح، المخصص ضد فيروس كوفيد 19، حيث توافد العديد منهم منذ صباح اليوم الأربعاء لتلقي المطعوم، في مؤشر على الوعي والحرص من قبل الكوادر التربوية على الوقاية من المرض.

وبينت الوزارة عبر حسابها في تويتر أن المستهدفون بأخذ اللقاح هم فئات عدة، تتمثل في الموظفين في وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والعاملين في المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة مع عوائلهم.

وأوضحت أن المجال مفتوح أمام الجميع لأخذ اللقاح في معهد تدريب المعلمين في عجمان خلال الفترة الممتدة ليومين 13 – 14 فبراير 2021، من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز