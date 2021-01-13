تعاون بحثي وتدريبي بين جامعة خليفة و«حديد الإمارات»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت شركة حديد الإمارات، أكبر مصنّع متكامل للحديد في الدولة، مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الصرح الأكاديمي الرائد في دولة الإمارات، بهدف وضع إطار عمل للتعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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وقّع الاتفاقية كل من المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، في حضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

ويشمل نطاق الاتفاقية تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتطوير برامج التدريب والتطوير العلمي والمهني، وتقديم الاستشارات الفنية، إضافة إلى توفير فرص تدرّب الطلاب عملياً في مرافق حديد الإمارات. وستُشَكّل لجنة علمية مشتركة، تضم خبراء ومتخصصين من حديد الإمارات وجامعة خليفة، تضطلع بمهام تحديد البرامج البحثية المحتملة المتعلقة بصميم أعمال حديد الإمارات والاتفاق بشأنها. وتشمل المجالات البحثية المقترحة استخدامات خبث الحديد في الزراعة والبناء، واستخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون من غازات المداخن، وإيجاد حلول لتغير لون حديد التسليح، إضافة إلى مجالات الأمن السيبراني.

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